Publicado 11/05/2024 05:00

Ao longo dos anos, um grande número de prédios e terrenos foram cedidos pelo governo do Estado a entidades religiosas, filantrópicas, ONGs, associações particulares e até pessoas físicas. Em setembro do ano passado, o deputado estadual Átila Nunes entrou com Requerimento de Informações da Alerj solicitando que o governo estadual passe detalhes: relação de todos os imóveis e terrenos de propriedade do Estado do Rio com seus respectivos endereços que foram cedidos; período de cessão e para que fim foi destinado; a contrapartida para o Estado em troca da cessão dos imóveis e terrenos públicos; e o valor patrimonial de cada imóvel ou terreno público cedido para pessoa jurídica (entidades religiosas e filantrópicas) ou pessoa natural. Até o momento, o parlamentar não recebeu resposta.

Codin tenta recuperar força

Presidente da Codin, Fábio Picanço anunciou programa para municípios. - Neemias Souza

Há seis meses, o advogado Fábio Picanço assumiu a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, instituição vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. Ele anunciou o programa Codin Incentiva, que pretende levar estrutura técnica especializada a municípios do estado para divulgar serviços, tirar dúvidas e apresentar oportunidades de negócios. Cada cidade terá uma programação especial com empresários e gestores públicos da região como convidados. A primeira será Três Rios, no Centro-Sul Fluminense. Depois, Queimados, Itaperuna e São João da Barra. Em seguida será lançado o Programa Condomínios Industriais, que vai disponibilizar R$ 400 milhões em uma política pública de promoção econômica que resultará na construção de 19 novos polos em municipais.

Búzios ganha programa de atendimento turístico

O secretário estadual de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, anunciou que o Turiscon, Programa de Turismo ao Consumidor, criado para orientar turistas que visitam o Estado do Rio de Janeiro, chegará a Búzios ainda este mês. O anúncio foi comemorado pelo prefeito Alexandre Martins. A cidade é o segundo maior destino de turistas internacionais que chegam ao estado, ficando atrás apenas da capital.

Recorde no número de empresas no estado

O número de empresas abertas no estado do Rio no mês de abril foi o melhor já registrado pela Junta Comercial do Estado em todos os meses de abril em seus 215 anos de história. Ao todo, foram computados 7.035 novos negócios. Antigo recorde era de 2022, com 5.590 aberturas. "A criação de novas empresas significa geração de novos empregos, mais renda para a população fluminense, aumento do consumo, diversificação de oportunidades, maior competitividade e fortalecimento da economia", comentou o governador Cláudio Castro.

PICADINHO

Duas sessões no Casa Grande terão renda integralmente destinada às vítimas do Sul: terça-feira (14), Fernanda Torres, em "A Casa dos Budas Ditosos", e quarta-feira (15), Fernanda Montenegro, com leitura de Simone de Beauvoir.



Associação Peneira apresenta a peça "Pasmado",hoje (11), às 19h, em Campo Grande. Van levará espectadores da Central do Brasil direto para o Citrus Ateliê, na Zona Oeste. Tudo de graça. Informações em contato@peneira.org.br



Festa Literária de Santa Teresa, nos dias 18 e 19, vai homenagear Gilberto Gil. Com obras no Parque Glória Maria, no bairro, edição deste ano será no Museu Histórico da Cidade, na Gávea.