Publicado 08/05/2024 05:00

O estado do Rio de Janeiro está oficialmente livre da febre aftosa. A vacinação contra este tipo de doença no rebanho fluminense foi suspensa pelo governo. O secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Flávio Ferreira, comemorou, já que a volta à normalidade, possibilitará incremento na exportação de carne bovina, inclusive de animais in natura. "Era um alvo que eu perseguia desde que assumi a secretaria. Com esse reconhecimento oficial, os produtores fluminenses vão ganhar mais competitividade tanto no mercado interno como o exterior". Segundo determinou o Ministério da Agricultura e Pecuária, ficam proibidos o armazenamento e comercialização das vacinas contra febre aftosa, com exceção dos locais autorizados pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO).

Portinho focado na eleição 2024

Carlos Portinho é líder do PL no Senado. - Senado Federal

Além da presença do deputado Alexandre Ramagem, o evento de prestação de contas do senador Carlos Portinho, nesta semana, teve o comparecimento dos prefeitos de Bom Jesus do Itabapoana, Italva e Cardoso Moreira; Sérgio Cyrillo, Léo Pelanca e Geane Cordeiro. De pré-candidatos às prefeituras de Areal (Celso da Padaria), Petrópolis (Hingo Hammes) e Paty do Alferes (Juju). Vereadores e pré-candidatos de outros municípios também prestigiaram o líder do PL no Senado.

Bombeiros no Rio Grande do Sul

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro está desde a madrugada da última sexta-feira (3) no Rio Grande do Sul ajudando no resgate de pessoas vítimas dos temporais na região. A delegação inclui profissionais da área da Saúde, especialistas em salvamento em desastres, com atuação em soterramentos, desabamentos e enxurradas. O Rio de Janeiro é o Estado com o maior número de bombeiros militares empenhados no apoio ao Rio Grande do Sul

Madonna: balanço financeiro e de segurança

O presidente da Riotur, Patrick Corrêa, disse que o balanço de quanto o Rio arrecadou com o show da Madonna ainda vai demorar um pouco para ser computado. Já as Polícias Militar e Civil, que contaram com 3,2 mil agentes militares e 1,5 mil civis, disseram que o esquema deu certo. Um homem foi preso identificado pelo sistema de reconhecimento facial. Ao todo, 38 pessoas foram conduzidas às delegacias do bairro. Cerca de 160 objetos perfurocortantes foram apreendidos nos pontos de revista e bloqueio.

PICADINHO

Facha promove palestra "O produtor dos novos tempos", com participações da cineasta Elisa Tolomelli e do diretor da Cavídeo, Cavi Borges. Evento é aberto ao público, hoje (8), às 10h, no auditório da faculdade em Botafogo.



Sesc RJ está com inscrições abertas até o dia 15 para consultoria especializada e gratuita para roteiristas de todo o país. Para se inscrever, o interessado deve acessar o site do programa Sesc Argumenta.



A organização da 3ª edição do Festival Nacional da Matemática, que acontece em setembro, na Marina da Glória, abriu chamada pública de voluntários, que podem se inscrever até o dia 16 no site do festival.