Câmara Municipal do Rio de Janeiro é um dos pontos que tem recebido doações Divulgação

Publicado 09/05/2024 05:00

A chuva torrencial sobre o Rio Grande do Sul trouxe destruição com consequências que vão demorar a devolver normalidade ao povo gaúcho. Por isso, a mobilização nacional em favor do estado é fundamental. Os moradores do Rio de Janeiro têm se mobilizado para doações de água, alimentos e outros itens de primeira necessidade. A Câmara Municipal do Rio, por exemplo, tem recebido doações que serão encaminhadas à região. "Estamos mobilizando os vereadores, servidores e a sociedade civil para que entrem nessa corrente do bem para ajudar as vítimas deste que já é um dos maiores desastres climáticos da história do país", disse o presidente da Casa, vereador Carlo Caiado (PSD). Na Alerj, o deputado Vinicius Cozzolino propôs destinar verba do fundo especial da Assembleia para ajudar o Rio Grande do Sul.

Combate e denúncia contra o racismo

Vereadora de São Gonçalo, Priscilla Canedo é do PT. - Divulgação/Ascom

Vereadora de São Gonçalo, Priscilla Canedo é do PT.Divulgação/Ascom

No Dia Nacional de Combate e Denúncia contra o Racismo, em 13 de maio, a vereadora de São Gonçalo Priscilla Canedo vai apoiar o lançamento da Frente Antirracista Vidas Negras Importam, movimento social da sociedade civil, na Câmara de Vereadores. Segunda ela, o "objetivo é fomentar políticas públicas voltadas para pautas da questão da negritude e para o enfrentamento ao genocídio que acomete mais a população do sexo masculino, negra e jovem".

Em debate inteligência artificial e eleições

O líder do Solidariedade na Câmara, deputado Aureo Ribeiro (RJ), promoverá hoje (9) um seminário no auditório Nereu Ramos, no Congresso Nacional, sobre a Inteligência Artificial e as eleições. Entre os convidados estarão representantes da Meta/Facebook, TikTok, X e Google. O principal tema do encontro será a regulamentação do uso da IA no âmbito eleitoral.

Políticos lançam filhos para herdar votos

As eleições de 2024 prometem ser agitadas no município de Magé. Antes aliados, e hoje afastados devido a divergências políticas, expoentes da política local lançaram seus filhos à disputa para a Câmara de Vereadores. O ex-deputado estadual Vandro Família lançou o filho Lucas; e o ex-prefeito Rafael Tubarão, a sua filha Rafaella.

PICADINHO

Universidade Veiga de Almeida realiza neste sábado (11), das 9h às 13h, no campus Tijuca, mutirão gratuito para auxiliar população a declarar o Imposto de Renda.



Centro Cultural Justiça Federal, no Centro do Rio, recebe doações, de 11h às 19h, para levar ao Rio Grande do Sul: água mineral, alimentos não perecíveis e itens de higiene.



Brasileira e PhD em Engenharia Biomédica, Izabelle Gindri, da bio meds Brasil, vai discursar como convidada de honra em evento para alunos de doutorado na University of Texas at Dallas, nos Estados Unidos, amanhã (10).