O deputado Luiz Paulo (PSD), membro da comissão de Constituição de Justiça, vice-presidente da Comissão de Tributação da Alerj, comentou para a coluna o que significa decisão que facilita pagamento de parcela da dívida do Estado com a União. "A primeira decisão monocrática do ministro Toffoli, do STF, foi suspender a multa aplicada pelo ministro Haddad de 30% sobre o valor anual a ser pago da dívida por descumprimento de metas fiscais e algumas despesas de pessoal. Em 2024, tal valor elevaria o pagamento anual de R$ 6,9 bi para R$ 9,5 bi. A segunda decisão foi que se considerasse como valor de pagamento em 2024 que em 2023, algo que estimo em R$ 4,8 bi. Comparado com o que pagaríamos inicialmente em 2024 de R$ 6,9 bi, uma redução estimada de R$ 2,1 bi. Decisão liminar é preliminar. Possivelmente tal decisão gerará uma melhor negociação com o União para revisão do RRF", diz o deputado.

Eleição: Aureo Ribeiro encabeça Solidariedade

Deputado Áureo Ribeiro trabalha para aumentar candidatos do partido. - Divulgação/Câmara

O deputado Aureo Ribeiro, líder da bancada na Câmara e presidente estadual do Solidariedade no estado, trabalha para aumentar o número de prefeitos, vices e vereadores do partido, lançando candidatos em 87 dos 92 municípios fluminenses nas próximas eleições. Para a disputa, Aureo antecipa que o Solidariedade aposta em 27 candidatos a prefeito, dos quais 6 são mulheres, e 16 a vice, entre os quais 4 são mulheres. Mais do que o dobro do atual do partido, que conta com 13 prefeitos e 5 vices.

"Exemplo de excelente gestora pública"

Ex-prefeita de Nova Friburgo, a médica Saudade Medeiros Braga, mãe do deputado Glauber Braga, morreu na última quarta-feira. Ela tinha Alzheimer e faleceu por insuficiência respiratória aos 75 anos. Saudade foi prefeita de Nova Friburgo por oito anos, de 2001 a 2008. "Fica um exemplo de excelente política e gestora pública", comentou o economista Mauro Osório, amigo da família.

Representatividade negra no plenário

A Comissão de Justiça e Redação da Câmara do Rio deu parecer favorável à criação da Bancada Negra. A Proposta de Resolução 36/2024 tem autoria dos vereadores Thais Ferreira (PSOL), Edson Santos (PT), Rocal (PSD) e Monica Cunha (PSOL) e visa zelar pela participação de seus componentes, autodeclarados negros ainda no momento de sua candidatura. Agora a proposta segue para Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e, em seguida, estará pronta para ser votada no plenário.

PICADINHO

O Cadeg arrecada hoje (10) material que será entregue à Defesa Civil do Rio Grande do Sul: itens de higiene pessoal, cobertores, água, fraldas e outros utensílios de sobrevivência.



O Hospital São Francisco na Providência de Deus está arrecadando produtos de primeira necessidade para a população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O endereço para entrega das doações é Rua Conde de Bonfim, 1.033, na Tijuca.



Maraca Games, competição de crossfit realizada no Maracanãzinho, arrecadou seis toneladas de alimentos. Doações foram encaminhadas ao Rio Grande do Sul, inundado pelas chuvas.