O PT aumenta suas investidas no Sul Fluminense, na tentativa de reverter o quadro de "abandono político" da esquerda nos últimos anos. Com a eleição do presidente Lula, personagens históricos do partido, como o deputado federal Lindberg Farias e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, estão ampliando suas reuniões pelo interior. As ações estão concentradas em Angra dos Reis, Barra do Piraí, Volta Redonda, Pinheiral e região. A dificuldade é quebrar a hegemonia de forças locais tradicionais. Angra é território do prefeito Fernando Jordão. Barra do Piraí é área do atual prefeito Mário Esteves. E, em Volta Redonda, quem manda é Antônio Francisco Neto, em seu 5º mandato. "A extrema direita está se preparando para 2026. Nós não podemos deixar isso acontecer. A gente tem que estar preparado, e tem que ser agora na eleição de 2024. Temos que estimular a juventude, mulheres, trabalhadores, a comunidade LGBT, negros, montar o partido com as diversidades que refletem o povo", comentou Gleisi Hoffmann.

Tragédia gaúcha é alerta para outras cidades

Consequências das chuvas no sul preocupam outras regiões. - AFP

Preocupada que a catástrofe que se abateu sobre o Rio Grande do Sul se repita no Rio, a vereadora Teresa Bergher fez um levantamento que mostra que o orçamento de 2024 está 29% menor do que o de 2023. "São menos de R$ 412 milhões para combater os desastres provocados pelas chuvas. Apesar da verba enxuta, até agora a prefeitura liquidou apenas R$ 115 milhões (12%) dos R$ 994 milhões previstos", diz ela.

Guapimirim: ação contra crimes ambientais

Secretaria de Estado do Ambiente e Inea intensificam operações contra desmatamento ilegal em área ambiental em Guapimirim. Se repete na região ocupação irregular do terreno, intervenção no curso do rio e em suas áreas de preservação permanente (APP) e movimentação perigosa do solo na Área de Proteção Ambiental (APA), da Bacia do Rio Macacu. A multa para quem praticar crime no local pode chegar a R$ 200 mil.

Detran.RJ acelera ajuda aos gaúchos

A sede do Detran.RJ, no Centro do Rio, e mais seis postos de vistoria de veículos estão recebendo doações de água mineral e material de higiene e limpeza para vítimas do Rio Grande do Sul. Itens serão enviados pelo RioSolidario. Postos participantes são: Barra da Tijuca, Campo Grande, Ceasa, São Gonçalo, Reduc (Duque de Caxias) e Nova Iguaçu.

PICADINHO

Bicampeão mundial de MMA, Dudu Dantas é o mais novo embaixador do ECOAR, projeto que agrega diferentes atividades esportivas e culturais para todas as idades gratuitamente.



Estão abertas inscrições para que capoeiristas de todo o Rio se inscrevam no Cadastro Fluminense da Capoeira. Iniciativa é da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.



Planetário do Rio abre suas portas hoje (15) para o quinto Luau das Estrelas, às 18h. Durante evento, público vai observar a Lua e também o Cruzeiro do Sul, constelações do Centauro, Leão, entre outras.