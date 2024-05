Publicado 14/05/2024 05:00

Uma discordância política na cúpula do diretório Municipal do Progressistas mexeu no comando da legenda no Rio. Por não concordar com candidatura própria para a eleição majoritária de outubro, o ex-líder do Progressistas na Assembleia Legislativa, deputado Dionísio Lins, comunicou à liderança do partido na Câmara Federal, Dr Luizinho, que está colocando à disposição o cargo de presidente municipal da legenda. Segundo o parlamentar, que sempre seguiu as diretrizes do ex-ministro Francisco Dornelles, após comunicar sua decisão, ouviu do próprio líder da Câmara que quem ficará à frente tanto da direção estadual quanto da direção municipal a partir de agora no Rio de Janeiro será ele, Dr Luizinho.

Prefeito volta ao trabalho após internação

O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, que foi internado no dia 1º de maio com trombose na perna, recebeu alta na mesma semana e está em recuperação, só que trabalha de casa. Por recomendação médica, evita agendas externas, mas manteve reuniões com o secretariado. Os amigos têm pedido para Bomtempo "pegar leve" e evitar movimentação ou ficar em pé muito tempo, até se recuperar totalmente.

Novo tem pré-candidata que promete "ética e eficiência"

Carol Sponza é pré-candidata à Prefeitura do Rio. - Reprodução/Instagram @carolsponza

A advogada e Mestre em Política Pública, Carol Sponza, é a pré-candidata do partido Novo à prefeitura do Rio depois da desistência do vereador Pedro Duarte. Sua prioridade será "moralizar a máquina pública". Sponza afirmou que "não dá para combater a violência na cidade, melhorar o atendimento no sistema de Saúde, abrir mais vagas de creche, cuidar da educação, com um secretariado feito exclusivamente para atender os interesses políticos do prefeito".

Fórmula para dar um basta nas fake news

O jornalista e profissional de Marketing Marcelo Kieling, que já comandou a área do BNDES, disse para amigos que sua paciência se esgotou. Ele defende um conjunto de punições para produtores e disseminadores de notícias falsas. São elas: suspensão por 8 anos dos direitos políticos e de uso total de redes sociais; multa pecuniária; prestação de serviços comunitários para reparação total do dano causado, e divulgação oficial pública de nome e foto do criminoso.

PICADINHO

Governo do Estado do Rio e parceiros enviam mais de 9 toneladas de alimentos às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.



A Fundação do Câncer, que fica no Centro do Rio, participa, de quarta (15) a sexta (17), do GRELL 2024, um dos mais importantes eventos sobre Registro de Câncer do mundo, na Suíça.



Cantoras Cleo, Clarice Falcão e King Saints se unem à Tay, que apresenta hoje (14) seu primeiro EP em show solidário no Circo Voador, promovido pelo Instituto Incluir.