O ex-deputado Eduardo Cunha sairá das urnas em 2024 mais forte do que entrou. Ele está investindo pesado para isso. Os amigos do seu círculo mais íntimo já o apelidaram de o "Rei do Rio". Na surdina, através do gabinete da filha Dani Cunha (União-RJ) - e de suas alianças políticas pelo interior do estado, trânsito no Centrão e evangélicos -, ele está se tornando "líder de uma máquina de amealhar dinheiro poderosa", dizem. Ele deu a volta por cima e tem feito indicações no primeiro escalão de prefeituras fluminenses e assessorado governos como os de Barra Mansa. Em janeiro, noticiamos aqui que ele demonstrou desenvoltura ao lado do prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, na assinatura de um convênio com a Caixa Econômica Federal para a construção do novo hospital municipal da cidade.

Nova presidente da Petrobras conhece o Rio

Magda Chambriard substitui Jean Paul Prates no comando da Petrobras. - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Até os políticos conservadores admitem que a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, por conhecer o Rio, poderá ser uma aliada do estado por novos investimentos e geração de emprego. Ela terá apoio se de fato retomar obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Na região do antigo Comperj, há hoje obras para a conclusão da unidade de tratamento de gás que receberá a produção dos maiores campos do pré-sal através de um sistema de gasodutos batizado de Rota 3.

Ônibus por gênero gera divergência

Em reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Alerj essa semana, o deputado Luiz Paulo pediu para tirar de pauta o projeto 5021/2021, de autoria de Rosenverg Reis, que dispõe sobre a instituição do programa "ônibus da saúde da mulher e do homem". Luiz Paulo disse que o mundo não se resume a homem e mulher.

Saga dos Rodrigos: Pacheco e Maia

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confidenciou a amigos que deixará a vida pública e não concorrerá a nenhum cargo eletivo em 2026, quando terminará o seu mandato no legislativo federal. O ex-deputado Rodrigo Maia que foi presidente da Câmara fez o mesmo caminho agora pretendido por Pacheco.

PICADINHO

Cia Cerne apresenta hoje (17), em Nova Iguaçu, e na próxima quarta (22), em Japeri, a peça "Era Uma Vez um Tirano", da obra de Ana Maria Machado. Entrada é franca.



Premiado espetáculo "A Mulher Monstro", da S.E.M. Cia. de Teatro, apresenta sessões em unidades do Sesc RJ: hoje (17), em Niterói; amanhã (18), em Duque de Caxias; e dia 24, em Campos dos Goytacazes.



Brasilcap lança hoje (17) a Educap, plataforma gamificada de educação financeira para adolescentes, em parceria com o Instituto Futuro Bom.