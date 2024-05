Publicado 21/05/2024 05:00

A 13ª edição do Boletim de Movimento Econômico, elaborado pela Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói, em relação ao período de janeiro a março de 2024, revela uma elevação na arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) na comparação com o mesmo período em anos anteriores. Durante o primeiro trimestre do ano, houve um aumento de 22% na emissão de notas fiscais em relação ao mesmo período de 2022. O setor Naval/Óleo & Gás assumiu a liderança no ranking de arrecadação de ISS. De janeiro a março deste ano, a arrecadação de ISS do setor cresceu 115% em relação ao mesmo período de 2023. O Boletim Econômico da Secretaria Municipal de Fazenda fornece análises e diagnósticos sobre o desempenho do município.

Hospitais veterinários 24h

Vereador Luiz Ramos Filho ao lado do prefeito Eduardo Paes. - Divulgação

Vereador Luiz Ramos Filho ao lado do prefeito Eduardo Paes.Divulgação

Em reunião organizada pelo presidente da Comissão de Defesa dos Animais, Luiz Ramos Filho, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou que hospitais veterinários da cidade vão funcionar 24 horas por dia. O centro de controle de zoonoses, em Santa Cruz, e o instituto Jorge Vaitsman, na Mangueira, já estão passando por reestruturação para atender a demanda. E o novo hospital veterinário, que está sendo construído em Irajá, será inaugurado em julho já com funcionamento em horário integral.

Prêmio para inovação aplicada ao Rio

A FAPERJ acaba de lançar um edital inédito, o Inovatrip, que investe R$ 45 milhões em projetos de inovação em colaboração entre empresas (micro, pequenas, médias e startups) e Instituições de C&T no RJ. Ele visa impulsionar a inovação no estado, reduzindo os riscos associados ao desenvolvimento de novas tecnologias. O valor não é expressivo, mas a iniciativa foi bem recebida.

Tribunal de Justiça cria comissão da Terra

O Tribunal de Justiça do Rio criou, na última semana, a Comissão de Soluções Fundiárias, atendendo a um pedido da deputada estadual Marina do MST, que apresentou denúncias sobre a escalada da violência nos conflitos fundiários rurais e urbanos no país, e que também tem reflexo no estado do Rio. "É muito importante que a Comissão seja uma ferramenta que possa legitimar a legalidade da luta por reforma agrária e por uma política habitacional nas cidades e que observe decisões da Justiça, que determinam medidas prévias e necessárias para soluções pacíficas nos conflitos fundiários", explicou a deputada.

PICADINHO

A Câmara do Rio promove campanha de vacinação contra a gripe de hoje (21) até quinta-feira (23), das 10h às 16h, no Saguão do Palácio Pedro Ernesto.



Cantora Ananda Botelho Mendes, conhecida como "a carioca do fado", traz ao Centro da Musica Carioca Artur da Tavola, na Tijuca, show no dia 31, com clássicos da música portuguesa.



Por proposta do Instituto de Estudos Estratégicos, o Conselho universitário da UFF concedeu o título de professor emérito ao historiador Daniel Aarão Reis Filho.