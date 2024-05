Vereador Edson Santos articula Tarifa Zero nos transportes municipais do Rio. - Eduardo Barreto / Câmara Municipal do Rio

Vereador Edson Santos articula Tarifa Zero nos transportes municipais do Rio.Eduardo Barreto / Câmara Municipal do Rio

Publicado 22/05/2024 05:00

O vereador Edson Santos tem insistido e já articula junto à Prefeitura do Rio a adoção da Tarifa Zero nos transportes municipais no Centro da cidade durante os finais de semana. Ele tratou do assunto pessoalmente com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Chicão Bulhões, que mostrou entusiasmo com a liberação das catracas para dinamizar a economia da região aos sábados e domingos. O secretário confirmou que a Lei do Reviver Centro, aprovada ano passado, permite a concessão de subsídios na região. Santos ouviu do deputado federal Pedro Paulo, um dos responsáveis pela elaboração do programa de governo do prefeito Eduardo Paes, que a ideia será incluída entre as propostas para a próxima gestão.

Entregadores incluídos em 32 projetos

Deputada Elika Takimoto preside a Comissão de Ciência e Tecnologia.Divulgação

Os entregadores de aplicativo estão em evidência nas pautas levantadas na Alerj. Segundo dados das Comissões de Trabalho, de Defesa dos Direitos Humanos, e de Ciência e Tecnologia, da Alerj, existem 32 projetos de lei relacionados ao tema tramitando na Assembleia, sendo 20 somente da atual Legislatura. "Essa quantidade de PLs evidencia que a Casa está muito sensível a esse debate e que queremos viabilizar melhores condições de trabalho para esses profissionais", comentou a deputada Elika Takimoto (PT), presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. No Brasil, são 589 mil entregadores, de acordo com o IBGE.

Otoni apoia estadual em Mangaratiba

Pré-candidato a prefeito de Mangaratiba, cidade da Costa Verde fluminense, o deputado estadual Luiz Cláudio Ribeiro, que recentemente trocou o PSD pelo Republicanos, recebeu o apoio do deputado federal e pastor Otoni de Paula (MDB), após visita ao parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio.

Filiação ao Cidadania sem extremismos

Ex-candidata à prefeitura de Niterói, Juliana Benício se filiou ao Cidadania em evento com a presença dos presidentes nacional e estadual do partido, Comte Bittencourt e Welberth Rezende, prefeito de Macaé. "A política precisa do caminho das convergências e não dos extremos. Eu sou uma democrata e moderada nas minhas posições", disse Juliana.

PICADINHO

Ministério Público do Estado e o Município de Maricá celebraram acordo de cooperação técnica para viabilizar combate mais efetivo e direcionado às construções ilegais e ocupações irregulares na cidade.



Estações do metrô das linhas 1 e 2 receberão hoje (22) e amanhã (23), pontos de vacinação contra a gripe. Iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a concessionária MetrôRio.



Centro Cultural Justiça Federal, no Rio, lança CineCentro, programa de exibição de filmes de arte e documentários. Estreia será amanhã (23), às 18h. Entrada gratuita.