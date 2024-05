Deputado Fred Pacheco quer que CPI investigue planos de saúde - Thiago Lontra

Publicado 23/05/2024 05:00

Está faltando muito pouco para ser aberta na Alerj a CPI que investigará a relação dos planos de saúde com as pessoas com deficiência no estado que tem denunciado irregularidades nos contratos. Requerida em março pelo deputado Fred Pacheco, a instauração da CPI foi confirmada pelo presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, durante uma sessão solene no Palácio Tiradentes. "É uma vitória do povo do Rio, mas é principalmente uma das mães e pais de PCDs que lutam com tanta bravura. Desde o ano passado, vínhamos tentando uma solução para que tratamentos não fossem interrompidos. Não funcionou, então vamos instaurar a CPI e resolver isso", afirmou Fred Pacheco.

Política do Rio mobiliza Intelectuais

As deputadas Jandira Feghali e Dani Balbi preparam um encontro para apresentar a líder do Observatório dos Trens, Rafaela Albergaria, para a intelectualidade carioca. Rafaela é a aposta do PCdoB para a Câmara de vereadores do Rio. No próximo fim de semana (25 e 26), as deputadas levarão Rafaela para uma reunião com mais de 100 intelectuais da cidade na casa do antropólogo Luiz Eduardo Soares.

Mobilização em prol do povo gaúcho

Gutemberg Fonseca é secretário estadual de Defesa do Consumidor.Divulgação

Mais de 15 toneladas de suprimentos arrecadados em 24h. A campanha para arrecadação de donativos para as vítimas da catástrofe do Rio Grande do Sul segue ganhando adesões em todo o estado do Rio. Três carretas já foram cheias de doações, sobretudo alimentos não perecíveis, água mineral e fraldas. A campanha continua até sexta-feira, sempre das 9h às 17h. Todos os donativos podem ser entregues no Largo da Carioca. Quem está à frente é Gutemberg Fonseca, secretário Estadual de Defesa do Consumidor.

Guarda municipal de Nova Iguaçu sai do papel

Na formatura da primeira turma da Guarda Municipal de Nova Iguaçu, o palanque ficou pequeno para tantos políticos ligados à cidade e pré-candidatos. Entre os presentes, estava o ex-secretário de Segurança do município, Igor Porto. Durante seu discurso, o prefeito Rogério Lisboa (PP) elogiou Porto, destacando seu trabalho na secretaria e sua orientação nos primeiros passos para a organização da Guarda.

PICADINHO

2ª Maratona Ilumina Zona Oeste: evento gratuito qualifica empreendedores culturais e sociais no Museu Bispo do Rosário, no sábado (25), a partir de 8h30.



Departamento de Letras da PUC-Rio vai realizar, na Casa do Humaitá, colóquio com o autor e diretor Luiz Felipe Reis a respeito da primeira dramaturgia brasileira, "Deserto", no dia 27, às 20h.



Espetáculo "A Convivência é uma Ilha", com espaços interativos e debates socioambientais, chega ao Teatro de Bolso Procópio Ferreira, em Campos dos Goytacazes, no dia 31, às 20h, com preços populares.