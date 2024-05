Publicado 26/05/2024 05:00

A direção nacional do PT tem dado atenção especial às eleições de São João de Meriti. O partido anunciou a pré-candidatura de Lorena Madrinha à sucessão do prefeito Dr. João. Lorena é diretora-executiva da ONG Promacom, famosa na cidade por executar uma série de projetos de inclusão social. Nas redes sociais, tem mais de 1,5 milhão de seguidores na página que administra junto com seu afilhado Jeferson Barcelos, o Pitoco, torcedor fanático do Flamengo, que tem Síndrome de Down e virou símbolo de campanha de inclusão feita pelo Rubro-Negro. Benedita da Silva, André Ceciliano e Elika Takimoto são alguns nomes da política fluminense que já gravaram vídeo manifestando apoio à meritiense.

Paraty e Ilha Grande ganham homenagem

Paraty (foto) e Ilha Grande terão história contada em livro - Eliana Gomes Soares

Cultura e natureza marcam a união de Paraty e Ilha Grande. Para contar um pouco da história dos dois paraísos do estado do Rio, vai ser lançado o livro "Paraty & Ilha Grande – cultura e biodiversidade", da Quereres Edições, com edição bilíngue. Serão três dias de autógrafos: em Paraty, dia 31, às 19h, na Livraria das Marés; na Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis, em Angra, dia 1º, às 16h; e no dia 2, às 17h, na Blooks Livraria, no Rio.

Colégio de Gestores para cuidar de pessoas com deficiência

Subsecretaria de Políticas Inclusivas do Estado lançou na última semana o Colégio de Gestores, com objetivo de elaborar e implementar políticas públicas voltadas a pessoas com deficiência. A iniciativa quer promover a troca de experiências e conhecimentos entre gestores de diferentes órgãos, para uma construção coletiva de soluções mais eficazes para os desafios enfrentados por esse público.

Tratamento especial para mães cientistas

A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou o projeto de lei das Mães Cientistas, da deputada federal Talíria Petrone (PSOL). A proposta garante a prorrogação, por 180 dias, do prazo de defesa de dissertação de mestrado e tese de doutorado para mães, em virtude de nascimento ou adoção de filhos. O projeto segue agora para a Comissão de Educação.

PICADINHO

Arraiá do Bem chega à sua 16ª edição, no Clube Monte Líbano, na Lagoa, dia 8 de junho, de 16h às 22h. Evento angaria fundos à Casa de Francisco de Assis, em Laranjeiras.



Cidade de Deus recebe, no próximo sábado (1º), às 18h, festival gratuito de comédia com atores de stand-up, no Teatro SESI Cidadania.



"Inteligência Artificial e o trabalho" será um dos temas do I Concurso Nacional de Artigos Jurídicos do escritório Pessoa & Pessoa Advogados. Inscrições até 13 de junho.