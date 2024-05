Publicado 25/05/2024 05:00

A tragédia climática no Rio Grande do Sul expôs o drama da população e o sofrimento dos animais domésticos. Antes mesmo dos resgates, as Casas Legislativas pelo país já tinham detectado a necessidade de atualizar as leis municipais. Aqui no Rio, foi aprovado em última discussão na Câmara, projeto de lei de autoria da vereadora Vera Lins (Progressista) que cria o selo "Taxista Pet Friendly", que tem a finalidade de identificar e certificar oficialmente os motoristas profissionais que conduzam passageiros acompanhados de seus animais de estimação. Para isso, os veículos que optarem pelo serviço serão identificados através de um selo que deverá estar afixado em local de fácil visualização. De acordo com a parlamentar, será proibida a cobrança de qualquer tarifa extra por parte do profissional na condução de passageiros acompanhados de seus pets.

Partido Liberal apresenta pré-candidato em Meriti

Prefeito Dr. João e o deputado estadual Valdecy da Saúde. - Beto Oliveira

O PL lança hoje (25) a pré-candidatura do deputado estadual Valdecy da Saúde à Prefeitura de São João de Meriti. O evento será na Via Music Hall, a maior casa de shows da Baixada Fluminense. A lista de confirmação de presença já tem nomes como o do governador do Rio, Cláudio Castro; do prefeito da cidade, Dr. João; e do senador Carlos Portinho. Na solenidade, Valdecy também vai assumir a presidência do partido em Meriti.

Advogado assume cargo pró-pacto federativo

O advogado carioca Marcello Oliveira assumiu a Secretaria Nacional Jurídica da União Brasileira de Apoio aos Municípios (UBAM). A entidade promove a Marcha dos prefeitos sobre Brasília pedindo um pacto federativo mais justo, ou seja, uma distribuição mais igualitária dos impostos arredados entre União, Estados e Municípios.

Emprego aos jovens é uma necessidade urgente

Feira de empregos Empregaê, nos dias 27 de maio e 3 de junho, na Estácio Madureira, quer conectar jovens ao mercado de trabalho, com orientações e capacitação de habilidades essenciais para se destacar. Segundo dados do IBGE, a taxa de desemprego média atingiu 7,4% no último trimestre de 2023, afetando 8,1 milhões de brasileiros em busca de oportunidades, dos quais 2,3 milhões pertencem a faixa etária de 18 e 24 anos.

PICADINHO

Mostra de Teatro do Presença Festival 2024, idealizado por José Menna Barreto para celebrar a diversidade e inclusão na cultura. Haverá apresentação, no Teatro Cesgranrio, das peças "Angu", "Meu corpo está aqui" e "Dos Nossos para os Nossos". Grátis.



Instituição Sociocultural Cinema Nosso está com inscrições abertas até 12 de junho para o Festival Super Hacka Kids, voltado para público de 10 a 14 anos, que queiram ingressar no universo do audiovisual.



Projeto Harmonia Transatlântica, colaboração musical entre o pianista francês Marco Poingt e o gaitista brasileiro Pablo Fagundes, tem apresentação na próxima quarta-feira (29), às 20h, na Casa Tao, na Lapa.