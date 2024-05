Publicado 28/05/2024 05:00

A Marcha para Jesus, no Rio de Janeiro, realizada no último fim de semana, faz parte de uma estratégia de várias denominações evangélicas de criar mais união e força que diminua a diferença entre elas visando multiplicar a influência política no país. Dentro desta ação que já acontece nos templos e entre os cultos, uma parte das lideranças não considera a melhor forma a utilizada pelo pastor Silas Malafaia, um dos organizadores do evento, que aproveitou para criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, chamando-o "ditador de toga". Os pastores conservadores preferem derrotar a esquerda na eleição, minando-a nas bases do povo crente. No Rio, os pastores mais populares continuam conectados com o bolsonarismo.

Crise de identidade bolsonarista

São João de Meriti sem polarização.Reprodução

A polarização parece passar longe de São João de Meriti, onde um lado se mistura com o outro, apesar dos discursos inflamados. Pré-candidato a prefeito da cidade pelo PL, Valdecy da Saúde foi eleito vereador pelo PT, em 2008; já Marcelo Simão foi candidato a prefeito no mesmo ano pelo PHS, tendo um vice do PT; enquanto o deputado federal Bebeto, que se elegeu em 2022 pelo PTB, mudou para o PP e hoje é da base aliada do presidente Lula.

Talíria e Marina firmam aliança pelo meio ambiente

Os impactos climáticos no sul têm jogado mais luz à pauta ambiental, tão importante para a sociedade. E esse é um dos pontos do plano de governo da deputada federal Talíria Petrone (PSOL), pré-candidata à Prefeitura de Niterói, que recebeu apoio da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede). A data marcou uma aliança histórica entre os dois partidos.

Leader dá calote e Comerciários acionam MP

O Sindicato dos Comerciários do Rio impetrou no Ministério Público ação coletiva em defesa dos trabalhadores da Leader Magazine. Os mais de 200 demitidos não receberam as verbas rescisórias que deveriam ser pagas, parceladamente, a partir de abril. O Sindicato também impetrou ação individual para os comerciários que estão trabalhando mesmo com atraso nos pagamentos dos salários e benefícios obrigatórios, como vale-transporte. A audiência está agendada para dia 3 de junho.

PICADINHO

Colégio Cruzeiro promoveu uma Festa Alemã como parte das comemorações da Semana da Língua Alemã. O idioma também é oficial da Áustria e Liechtenstein e cooficial na Suíça, Luxemburgo, Itália e Bélgica.



Com menos de dois anos de funcionamento, programa de cirurgia bariátrica para pacientes do SUS do Hospital São Francisco na Providência de Deus acaba de ultrapassar a marca dos mil procedimentos.



Petrópolis recebe, de hoje (29) a 16 de junho, a 14ª edição do Serra Wine Week, evento com participação de 20 estabelecimentos da cidade. Expectativa é de um aumento de 10% na ocupação hoteleira.