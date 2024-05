Publicado 30/05/2024 05:00

Os moradores de Volta Redonda voltam a conviver com um "pó preto" lançado no ar proveniente da Companhia Siderúrgica Nacional. Ampla reportagem da Revista Acontece Interior mostra que, "há anos o problema é motivo de queixas e protestos da população, de ações de lideranças políticas e de promessas de solução da CSN, a maioria não cumpridas". O deputado federal Lindbergh Farias (PT) chegou a levar o tema para o Ministério do Meio Ambiente, mas não houve ações efetivas por parte do Governo Federal. O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) esteve no Ministério Público Federal e alertou sobre a necessidade do cumprimento do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta)" . A maior reclamação é a falta de fiscalização. O TAC tem prazo final marcado para agosto de 2024. "Há mais de dez anos a CSN está sob TACs e, mais uma vez, não acredito que vá cumprir o exigido. Com menos de três meses para o fim do prazo, os equipamentos que reduzem a emissão do 'pó preto' pela empresa já deviam estar instalados e em teste. E isso não está acontecendo”, disse o deputado à revista.

Região serrana em busca de recursos

Hugo Leal pediu presença de equipe de Ministério das Cidades na serra. - EDUARDO UZAL

O deputado federal Hugo Leal convidou integrantes do Ministério das Cidades a visitarem Petrópolis e Teresópolis para participarem de mesas redondas com os moradores e explicarem a situação das obras de contenção de desastres naturais. Algumas obras estão se arrastando por mais de 10 anos, outras tiveram contratos cancelados e ainda há as que estão previstas no novo PAC. Previsão é de um investimento de R$ 60 milhões, em Petrópolis, e outros R$ 40 milhões, em Teresópolis.

Violência em São Gonçalo

Com avanço das barricadas em São Gonçalo, a confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi da cidade será, mais uma vez, feita pela manhã. A tradição dos fiéis era passar a madrugada realizando a atividade, mas, pelo terceiro ano seguido, violência e barricadas exigem mudança e os tapetes de sal são montados na manhã de hoje (30).

Delegacia Especializada em Acidentes de Trabalho

Comissão de Constituição e Justiça da Alerj deu sinal verde para criação de Delegacia Especializada em Acidentes de Trabalho, que ficaria responsável pela fiscalização das normas de segurança e medicina do trabalho, investigação e abertura de inquéritos, além de determinar obras e reparos necessários em qualquer local de trabalho para adequação à legislação.

PICADINHO

Musical "Um Rio dentro de mim", em homenagem à Cidade Maravilhosa, faz curtíssima temporada às terças de junho, às 20h, no Teatro Brigitte Blair, em Copacabana.



Seminário "Racismo Ambiental", promovido pela ActionAid, será realizado nos dias 4 e 5, às 17h, no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, no Flamengo, Zona Sul do Rio.



Campanha de vacinação para crianças de 1 a 4 anos contra a poliomielite vai até o dia 14 de junho no município do Rio de Janeiro.