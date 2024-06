Publicado 02/06/2024 05:00

Pré-candidato do Novo à prefeitura de Petrópolis, o advogado Bernardo Santoro entrou com Ação Popular contra a Prefeitura do Rio de Janeiro, distribuída para a 14ª Vara de Fazenda Pública da Capital, para suspender a exclusividade de uso das pistas da Avenida Brasil por ônibus do BRT Transbrasil, tanto na faixa exclusiva quanto na seletiva. Ele quer a abertura para uso geral de todos os motoristas que queiram se utilizar, dentro dos parâmetros legais do Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com Santoro, que é fundador e ex-presidente do Instituto Rio Metrópole, a implantação do BRT Transbrasil deveria ter sido aprovada pelo Conselho Deliberativo da Região Metropolitana, de acordo com a Lei Complementar Estadual 184/2018.

Vereadora questiona recursos para Organizações Sociais

Vereadora Teresa Bergher estranhou recursos para organizações sociais. - Divulgação/Câmara RJ

Foi homologado na semana passada o resultado do chamamento público da Secretaria Especial de Integração Metropolitana para gestão, execução e operacionalização do projeto "Embaixadas Cariocas". As vencedoras foram as organizações sociais Humanitas, que ficará com R$ 25 milhões para o lote I; e a OS Costa e Silva, que receberá outros R$ 25 milhões para o lote II. A vereadora Teresa Bergher estranhou a liberação. "É justamente para uma secretaria gerida por um aliado do prefeito que é presidente de um partido. Vou encaminhar um requerimento de informações", disparou Teresa.

Cicloturismo vira opção no interior

Casimiro de Abreu foi declarada a cidade do cicloturismo no estado do Rio de Janeiro, em lei de autoria do deputado Vitor Junior (PTD), sancionada pelo governador em exercício, Thiago Pampolha. O município integra o circuito de ciclismo da Costa do Sol, e sediou, em 2023, o Primeiro Encontro Estadual de Cicloturismo, reafirmando sua vocação para esta prática na região.

Salas com recursos multifuncionais

Justiça homologou acordo proposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para ampliação de salas de recursos multifuncionais na rede estadual de ensino. Serão criadas, ainda este ano, 135 novos espaços para inclusão de alunos que necessitam de apoio pedagógico complementar ou suplementar e que estejam incluídos em classes comuns. Atualmente 181 salas estão funcionando e serão mantidas.

PICADINHO

CCBB celebra 80 anos de vida do icônico diretor mineiro Eid Ribeiro em nova montagem de "Fim de partida" com dois palhaços da Trupe Garnizé. Estreia dia 5 de junho.



Diretor de teatro meritiense Vinícius Baião prepara agora documentário sobre acontecimento político que abalou as estruturas da cidade há 40 anos: o impeachment do prefeito Manoel Pipoqueiro, em 1985.



Advogado carioca Guilherme Vinhas, que lançou livro "Fundamentos da transição energética" no Rio, agora estará em São Paulo, no dia 4, na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi.