Com o apoio de quase 300 deputados, o líder do Solidariedade, deputado Aureo Ribeiro (RJ), vai protocolar hoje (5) o pedido de criação da CPI dos Planos de Saúde. Durante entrevista coletiva que ocorrerá no Salão Verde da Câmara, Aureo vai detalhar os três principais motivos que o levaram a pedir a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito: cancelamento unilateral de planos de saúde, principalmente de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), doenças raras e paralisia cerebral, quadros que requerem acompanhamento permanente e idosos; aumentos abusivos nos valores das mensalidades dos planos de saúde; e o descredenciamento em massa de clínicas e hospitais das redes de atendimento aos pacientes. Uma vez criada, a CPI será formada por 32 membros, com igual número de suplentes, e terá o prazo de 120 dias, podendo ser prorrogada por igual período.

Substituição na Alerj após morte de deputado

Rafael Picciani assume mandato após morte de Otoni de Paula Pai.Divulgação/ Alerj

Após a morte do deputado estadual Otoni de Paula Pai, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro convocou Rafael Picciani, 1º suplente do MDB, para assumir o mandato. Atualmente nomeado secretário de Estado de Esporte e Lazer do Rio, Picciani recebeu mais de 25 mil votos em 2022. Além dele, Gustavo Tutuca (PP) também retomou o mandato na Alerj. Ele estava licenciado exercendo função de secretário de Estado de Turismo.





Gustavo Freue reassume Habitação

O prefeito Eduardo Paes fez mudanças na equipe. Gustavo Freue assume novamente a Secretaria de Habitação, onde esteve até fevereiro do ano passado. Antes de aceitar o convite, Freue estava como chefe de gabinete do presidente da Câmara de Vereadores, Carlo Caiado. "A questão habitacional é um grande problema nas grandes cidades", disse.

Paquetá ganha carros elétricos

A Ilha de Paquetá agora conta com dois carros elétricos da Águas do Rio que são não poluentes e rodam por até 200 km com apenas uma carga de suas baterias. Os veículos substituem os atuais e reduzirão em até 11 toneladas de CO2 por ano de emissão de poluentes na atmosfera. Os carros são silenciosos e ajudarão no saneamento da região.

Hospital estadual Azevedo Lima, em Niterói, recebeu o prêmio "Dr Pinotti - Hospital Amigo da Mulher", no Salão Nobre da Câmara dos Deputados.



Fraternidade Umbandista Caridade e Amor (FUCA), se prepara para o lançamento do oitavo livro da casa, chamado "Alma", sábado (8), às 15h, na Rua Dias Da Cruz, 917 - Méier. Entrada gratuita.



Ministério Público Federal realiza, em parceria com Ouvidoria Agrária Nacional, amanhã (6), na UFF de Campos, audiência pública sobre políticas de reforma agrária e prevenção da violência no norte fluminense.