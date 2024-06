Publicado 07/06/2024 05:00

Há um ano, Lula tem tentado atrair parte da base evangélica para seu governo, principalmente os que apoiam o Republicanos. Se tivesse dado certo, isto ajudaria a costura política no Rio, onde o ex-prefeito Marcelo Crivella tem influência na direção do partido. Nenhuma articulação visando a disputa municipal está dissociada de costuras focadas na disputa para governador e presidente em 2026. Quando o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), pré-candidato à reeleição no pleito de outubro, exonera o secretário municipal de Habitação, Marcus Vinícius Medina Costa, aliado do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PRD), ele dá mais um sinal de que a amarração política tem extensão para o futuro. Ter o apoio federal é mais uma força para o já favorito Paes.

Supervia será avaliada por Grupo de Intervenção

Deputado Dionísio Lins criticou concessionária.Divulgação

O presidente da Comissão de Transportes da Alerj, deputado Dionísio Lins (Progressistas), criticou a Supervia, concessionária que opera os trens no Rio, por não realizar os investimentos prometidos e firmados no acordo do aditivo que prorrogou a sua concessão. Ele encaminhou para a mesa diretora projeto de indicação legislativa pedindo que seja criado um grupo de intervenção e transição para analisar a situação real da Supervia.

Política, Carnaval, futebol e Flamengo

Ex-presidente do Flamengo e da escola de samba Unidos de Vila Isabel, Evandro Bocão vai tentar vaga na Câmara Municipal do Rio nas próximas eleições. E já tem cabo eleitoral, o ex-presidente rubro negro Eduardo Bandeira de Mello, atual deputado federal pelo PSB. "Acho que é uma excelente opção para representar nossa torcida", disse o parlamentar.

Dia do Vira-Lata é no mês que vem

Os vira-latas agora têm um dia para chamar de deles. Lei de autoria da deputada estadual Índia Armelau, sancionada pelo governador Cláudio Castro, comemora o Dia do Vira-Lata em 31 de julho. Objetivo da data é promover adoção de animais sem raça definida. Apesar de 42% dos cães de companhia no Brasil serem vira-latas, muitos passam anos em abrigos sem serem adotados.

PICADINHO

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro interditou Instituição de Longa Permanência para Idosos Lar Sheikinah, que funcionava clandestinamente em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Colégio Sagrado Coração de Maria, em Copacabana, realiza seu arraiá, no próximo sábado (8), de 9h às 17h, com música, danças, diversão, barracas com comidas típicas e muitas brincadeiras.



Botafogo Praia Shopping recebe festa junina, neste fim de semana (8 e 9), com quadrilha, forró e comidas típicas. Evento será no estacionamento do 8º piso. Entrada é gratuita.