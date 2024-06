Pesquisadores da UFRJ desenvolveram novo medicamento para Cavernoma Cerebral - Reprodução / Conexão UFRJ

Pesquisadores da UFRJ desenvolveram novo medicamento para Cavernoma CerebralReprodução / Conexão UFRJ

Publicado 06/06/2024 05:00

O Estado do Rio pode ser o primeiro no país a criar um fármaco para uma doença rara, de origem genética, que atualmente não tem cura e nem tratamento, o 'Cavernoma Cerebral'. O grupo de pesquisadores da UFRJ, responsável pelo desenvolvimento da nova droga, só precisa da liberação de recursos para dar sequência ao trabalho. O valor necessário gira em torno de R$ 900 mil. Mas nem poder público ou iniciativa privada se interessaram até agora. O Cavernoma Cerebral é uma doença que consiste em lesões vasculares no cérebro que podem resultar em AVC, epilepsia e doenças neurológicas. A luta dos cientistas já perdura por mais de seis meses. Várias tentativas de obteção de recursos foram feitas, mas, até o momento, sem sucesso.

Futebol feminino ganha incentivo no Rio

Vereadora Monica Benício é uma das autoras da lei.Divulgação / Câmara do Rio

O futebol feminino do Rio vai ganhar reforço. Foi criada lei que cria a Polítca Municipal de Incentivo ao Futebol Feminino, que estabelece regras para que o poder público municipal forneça recursos financeiros, materiais, humanos e estruturais para a prática do esporte, estimulando seu desenvolvimento. "É preciso democratizar a prática do esporte e superar as barreiras sociais que ainda dificultam ou impedem meninas, adolescentes e mulheres jovens de jogar", disse a vereadora Mônica Benício (PSOL), uma das autoras da lei.

Transparência pública em pauta

O Pier Mauá, no Rio, recebe hoje (6) a 50ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), órgão que reúne 69 controladorias brasileiras, incluindo a Controladoria-Geral da União (CGU), para discutir as melhores práticas e estratégias para promover uma gestão pública eficiente e transparente.

Preço de referência do barril de petróleo

A Comissão de Minas e Energia debateu a regulamentação de como calcular o preço de referência do barril de petróleo e do gás em audiência pública baseado no projeto do deputado federal Hugo Leal, que propõe uma simplificação na realização desse cálculo. Atualmente o valor do barril é feito a partir de uma fórmula com diversas variáveis, o que acaba deixando o processo complexo. Para o parlamentar, o preço de referência deveria ser o que é praticado pelo próprio mercado.

PICADINHO

Podcast Fala Pública, apresentado por Flavia Aguiar e Pietro Bernardes, é dedicado a políticos e figuras notórias do Estado do Rio de Janeiro. Entrevistas são exibidas todas as quintas-feiras, às 18h, no Youtube.

Festival Delícias do Vale do Café, que acontece até o dia 16, vai reunir produtores e artesãos na terceira edição do evento, que acontece em 11 municípios da região.

Cabana da Malandra Cabaré Show desembarca amanhã (7), na Gamboa, a partir das 19h. Evento produz noites de cabaré com música, comédia, dança, entre outros. Ingressos disponíveis no Sympla.