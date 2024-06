Washington Reis, Cláudio Castro e Netinho Reis - Divulgação

Washington Reis, Cláudio Castro e Netinho Reis Divulgação

Publicado 08/06/2024 14:51 | Atualizado 08/06/2024 14:57

A união da família Reis em torno do nome de Netinho Reis para a disputa da prefeitura de Duque de Caxias foi demonstrada com as presenças do governador Cláudio Castro, do senador Flávio Bolsonaro e de vários políticos influentes no Estado. A festa foi no parque Ana Dantas, em Xerém. Cerca de 15 mil pessoas participaram do evento, que contou com o Dr. Luizinho, presidente do PP e muitos deputados federais e estaduais.

fotogaleria



O senador Flávio Bolsonaro agradeceu a parceria política com a família Reis, "o que rendeu a Jair Bolsonaro 60% dos votos na cidade nas últimas eleições presidenciais. Nossa família está com Netinho Reis". O senador Flávio Bolsonaro agradeceu a parceria política com a família Reis, "o que rendeu a Jair Bolsonaro 60% dos votos na cidade nas últimas eleições presidenciais. Nossa família está com Netinho Reis".

Cláudio Castro também elogiou Netinho e se dirigiu ao pré-candidato do MDB na hora do seu discurso. "Sob seus ombros, Netinho, há o compromisso de honrar o legado de uma família que tanto já fez por Duque de Caxias. Eu estou com Netinho Reis e a Aline do Áureo".