Proposta do deputado Samuel Malafaia quer melhorar sinalização de pontos turísticos - Priscila Rabello

Publicado 08/06/2024 05:00

O horário eleitoral no rádio e TV dedicado aos candidatos políticos é um desfile de temas que já se tornaram repetitivos. A grande maioria se diz a favor da educação, saúde e prometem qualidade de vida aos eleitores. Quando o assunto é turismo, sempre o Rio de Janeiro é enaltecido por suas belezas naturais. Porém, passada a eleição, tudo volta ao que era antes. Nesta semana, mais uma vez, um assunto é reprisado na Alerj simplesmente porque nunca foi resolvido. Trata-se da discussão do projeto de lei do deputado Samuel Malafaia (PL), que prepõe a instalação de placas informativas em inglês e espanhol em cidades e pontos turísticos do estado. O texto recomenda a sinalização nas cidades e logradouros de grande apelo turístico, principalmente, nos pontos por onde circulam grande número de visitantes estrangeiros.

PT apoia Rodrigo Neves em Niterói

Rodrigo Neves teve apoio do Diretório Municipal do PT de Niterói. - Divulgação

Rodrigo Neves teve apoio do Diretório Municipal do PT de Niterói.Divulgação

Diretório Municipal do PT de Niterói deliberou, ontem, por unanimidade o apoio à pré-candidatura de Rodrigo Neves à Prefeitura. Capitaneados pelo vereador e presidente do Diretório, Anderson Pipico, e pela liderança da deputada estadual Verônica Lima, militantes reforçaram unidade no apoio ao ex-prefeito ressaltando que sua eleição é "fundamental para aglutinar o campo democrático, garantindo a eleição de um projeto que tirou a cidade do caos".

Tardezinha tem tratamento vip

Tardezinha, evento com samba e pagode do cantor Thiaguinho, agora é patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro após a Câmara Municipal derrubar veto do prefeito Eduardo Paes. O vereador Felipe Michel, autor do projeto, comemorou. "Tardezinha é uma manifestação cultural importante, que valoriza a música brasileira e os artistas nacionais".

Pesquisa aponta que 72% das empresas tiveram mais despesas

Falta de clientes e aumento de custos são as maiores dificuldades dos empresários do Rio. Nos últimos 30 dias, 72% das empresas tiveram acréscimo em suas despesas, como insumos, mercadorias, combustíveis, aluguel e energia. Por conta desses aumentos, 43% dos empreendedores repassaram os custos de forma parcial ou total aos seus consumidores. Já 55% das empresas não fizeram o repasse. Isso é o que mostra uma pesquisa feita pelo Sebrae com 515 donos de pequenos negócios.

PICADINHO

O Museu da República, no Catete, recebe o Festival do Nordeste, neste fim de semana (8 e 9), com comidas típicas, forró pé de serra, literatura e muita cultura nordestina. O evento acontece de 9h às 18h com entrada gratuita.



Presença Festival 2024 terá, amanhã (9), atividades culturais gratuitas de dança, música, cinema, literatura e arte indígena, de 10h às 20h, no Centro de Movimento Deborah Colker, na Gávea.



Projeto "Por um Fio", da ONG Providenciando a Favor da Vida, capacita mulheres vulneráveis no Morro da Providência através da costura, promovendo inclusão social.