Senador Flávio Bolsonaro se movimenta visando eleições deste ano e de 2026Divulgação/Geraldo Magela/Agência Senado

Publicado 12/06/2024 05:00 | Atualizado 12/06/2024 09:47

Quem testemunhou movimentos de Flávio Bolsonaro nos bastidores da campanha eleitoral que conduziu a direita ao poder em 2018 se engana ao apostar que ele está quieto e parado em 2024. Não é verdade. O senador está empenhado em buscar o fortalecimento de candidatos aliados nas disputas municipais, principalmente Baixada Fluminense e interior do estado. Ele também arregaçou as mangas da camisa na tentativa de construir uma base sólida para que, em 2026, o seu grupo ideológico e partidário monte uma forte aliança partidária visando mandar para o Congresso uma bancada expressiva que possa enfrentar a esquerda, o PT e Lula. No caso da eleição na capital, de acordo com o próprio senador, ele tem acompanhado pessoalmente pesquisas que apontam crescimento da pré-candidatura de Alexandre Ramagem. E vê como promissora a vitória do deputado num eventual confronto no segundo turno com Eduardo Paes.

Prefeituras pagam 13º salário antecipado

Prefeitura de Nova Iguaçu vai fazer o pagamento no dia 21.Divulgação

Prefeitura de Queimados adiantou para hoje (12) o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos cerca de 3,8 mil servidores públicos da cidade, que receberão os 40% do valor original do salário. A segunda parte será paga em dezembro. Nova Iguaçu também vai antecipar e fará o pagamento do 13º dos servidores no dia 21. O valor estimado da folha de pagamento desta primeira parcela no município será de aproximadamente R$ 20 milhões.

Acelerador de startups na mira da ABDI com gigante chinesa

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Huawei conversaram sobre trazer para o Brasil o projeto mundial de aceleração de startups da gigante chinesa. As conversas foram feitas em Shenzhen, na China, pelo presidente Ricardo Cappelli com a direção da companhia. A iniciativa permite que as startups desenvolvam suas soluções de forma integrada com apoio técnico e financeiro da Huawei. O programa já é sucesso no México, Chile, Colômbia e Peru.

CPI Planos de Saúde perto de ser instalada

Está prevista para hoje (12) a reunião de instalação da CPI para investigar o descumprimento de contratos de planos de saúde com pessoas com deficiência. Na ocasião, serão eleitos o presidente e o vice-presidente da Comissão, que é formada pelos deputados Fred Pacheco (PMN), Júlio Rocha (Agir), Carla Machado (PT), Munir Neto (PSD), Martha Rocha (PDT), Rodrigo Amorim (União) e Thiago Gagliasso (PL). Os suplentes são Elika Takimoto (PT), Tia Ju (REP), Marcelo Dino (União) e Vinícius Cozzolino (União).

PICADINHO

Secretário nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubbo participa da abertura do 16º Congresso Brasileiro de Identificação Humana, amanhã (13), no Windsor Flórida, no Rio.



Teatro Glauce Rocha - Funarte recebe "Eu, Romeu", um Shakespeare de protagonismo periférico que coloca em cena um ator preto e suburbano para discutir estereótipos e preconceitos. Estreia sexta (14), no Centro do Rio.



Livro "Bolsonarismo, integralismo e fascismo", de Sergio Schargel, é lançado no Rio e explora paralelos entre movimentos políticos antidemocráticos no Brasil e na Europa.