Chiquinho e Domingos Brazão são acusados de serem mandantes da morte de Marielle Franco. Reprodução

Publicado 11/06/2024 05:00

A insistente rotina de parte dos vereadores da Câmara do Rio de deixar de votar o cancelamento de medalhas concedidas aos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão por falta de quórum já começa a ser percebida como gesto de provocação ao cidadão carioca. Por seis vezes, os vereadores sinalizam que não reconhecem os argumentos da investigação da Polícia Federal que levou à acusação de que os Brazão mandaram matar a vereadora Marielle Franco. Houve tentativas de votar o pedido nos dias 9, 14, 16 e 28 de maio, além de 4 e 6 de junho. Na maioria dos casos, houve "fuga" de vereadores na hora da votação. Nos corredores da Casa, circula que alguns políticos não querem contrariar a força das milícias financiadoras de campanhas eleitorais.

Feira literária vira Patrimônio Cultural

Projeto da deputada Marina do MST beneficia cultura do estado.Alerj

A Feira de Literatura e Cultura de Rio das Ostras (Flic) se tornou, oficialmente, Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio. Projeto de lei da deputada Marina do MST foi aprovado na Alerj. "A Flic busca desde seu início a popularização e democratização da cultura, realizando o evento em área periférica e bastante populosa para atingir o máximo de pessoas possíveis, fomentando a leitura e a cultura, justamente para os que mais sofrem com pouco acesso a ela", explicou.

Sociedade Inclusiva no Rio em Harvard

Coordenadora-geral do programa Cidade Integrada do Governo do Estado, Ruth Jurberg é uma das 40 representantes do Brasil, em Harvard, esta semana, em curso de lideranças a convite da Fundação Van Leer, organização independente holandesa que atua para promover sociedades inclusivas para crianças. Em sua apresentação, Ruth mostra o caso do complexo de favelas Pavão-Pavãozinho e Cantagalo por meio do projeto "Oficina do Imaginário". Na ação, participantes fazem desenhos que serão inspirações a futuros projetos urbanísticos no local.

Cuidados com as vítimas de violência armada

Programa de Atenção Psicossocial às Vítimas da Violência Armada foi aprovado na última semana na Câmara Municipal do Rio. Projeto tem finalidade de oferecer assistência psicológica e social a vítimas de violência armada, com apoio, acompanhamento e empoderamento dos cidadãos vitimados e suas famílias. Programa foi idealizado por duas vereadoras que sofreram com a violência armada, Monica Cunha e Luciana Novaes.

PICADINHO

Superintendência Executiva de Táxi e Transporte Individual de Passageiros, a FETTERJ e a Rodoviária do Rio promovem hoje (11) curso para capacitação de taxistas do terminal em atendimento ao cliente.



Evento para mulheres em tratamento de câncer, a Tarde da Beleza, promovida pela Oncomed e a PróOnco Mulher, terá sua primeira edição hoje (11), em Niterói. Ação contará com serviços gratuitos, das 13h às 18h, na unidade São Francisco da Oncomed.



Prefeitura do Rio inaugurou no último fim de semana novo Parcão na Lagoa Rodrigo de Freitas. Equipamento foi instalado próximo ao campo do Piraquê e Heliponto.