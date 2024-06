Governador Cláudio Castro está confiante no setor de inteligência para barrar PCC no Rio - Tânia Rêgo / Agência Brasil

Governador Cláudio Castro está confiante no setor de inteligência para barrar PCC no RioTânia Rêgo / Agência Brasil

Publicado 13/06/2024 05:00

O setor de inteligência da Segurança Pública do Rio, com base em investigações da Polícia Civil, está monitorando a atuação de criminosos paulistas do PCC (Primeiro Comando da Capital) em esquemas de tráfico internacional de drogas que passam pelo Rio de Janeiro. Foi ampliado o relatório do Conselho Nacional de Justiça apresentado em abril deste ano ao Supremo Tribunal Federal, que já era robusto de indícios criminosos. Os traficantes paulistas já atuam na Costa Verde, principalmente em Angra do Reis. O governador Cláudio Castro disse no último fim de semana que "o crime organizado hoje é 'business' (negócio). Com inteligência por meio de comitês de lavagem de dinheiro, um cadastro nacional de empresas, controle para onde estão mandando o dinheiro, o famoso follow the money, que é seguir esse dinheiro, estaremos na direção correta", alertou Castro.

Pequenos negócios para exportação

Miriam Ferraz é coordenadora de Negócios Internacionais do Sebrae-RJ. - Humberto Teski

Miriam Ferraz é coordenadora de Negócios Internacionais do Sebrae-RJ.Humberto Teski

Do total de empresas brasileiras que exportam, 41% são pequenos negócios. Entre 2017 e 2022, a quantidade de pequenos negócios exportadores cresceu 60%. Mais de 11 mil micro e pequenas empresas geraram US$ 3,2 bilhões em exportação no ano passado. A coordenadora de Negócios Internacionais do Sebrae-RJ, Miriam Ferraz, vai apresentar esses e outros números durante o EnComex RJ 2024, amanhã (14), no Centro do Rio. O evento da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil (Cisbra) reúne organizações de todos os portes em uma mobilização para ampliar os negócios internacionais a partir do Rio de Janeiro, palco em novembro da reunião da Cúpula de Líderes do G20.

Balanço de 10 anos de Lei Seca

Um levantamento sobre os 10 anos da Operação Lei Seca foi feito pelo Governo do Estado. Entre os dados, o número de motoristas flagrados chamou atenção. Em 2018, o dado correspondia a 4% dos condutores abordados. O número pulou para 13%, em 2021, 10%, em 2022, 11%, em 2023, e atualmente está em 12,5%. "Esses dados mostram a importância de levantamentos como esse, evidenciando a necessidade de um aumento na fiscalização e de campanhas de conscientização por parte do poder público", disse o deputado federal Hugo Leal, autor da Lei Seca.

Flávio Bolsonaro está confiante em Ramagem

O senador Flávio Bolsonaro comentou com a coluna que tem acompanhado pesquisas de opinião que mostram que a pré-candidatura do deputado Alexandre Ramagem está crescendo de forma "consistente" enquanto a de Eduardo Paes estaria "estagnada". Com isso, Flávio descarta com “veemência” afirmação de terceiros sobre o favoritismo do atual prefeito.

PICADINHO

Universidade Veiga de Almeida realiza amanhã (14), das 14h às 17h, no campus Barra, uma ação comunitária de saúde com serviços gratuitos.



Theatro Municipal de Niterói recebe, amanhã (14), às 20h, o grupo vocal/percussivo Ordinarius, que comemora 15 anos de trajetória com show que relembra músicas mais importantes de cada um dos seus projetos.



CCBB Educativo – Lugares de Culturas desenvolve a Hora do Conto, neste fim de semana (15 e 16), às 17h, com texto de Machado de Assis. Grátis. CCBB Rio fica no Centro.