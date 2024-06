Publicado 15/06/2024 05:00

Há um ano, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou projeto em Brasília autorizando a criação de delegacias virtuais para a apuração de infrações criminais e administrativas contra o meio ambiente (fauna, flora e animais domésticos). Pelo texto, qualquer pessoa poderá acessar o portal da Delegacia Eletrônica de Proteção ao Meio Ambiente para denunciar infrações ambientais. O autor da denúncia poderá optar pelo sigilo de sua identidade. Iniciativa semelhante de autoria do deputado Danniel Librelon (REP) poderá ser adotada no estado do Rio. O que é fato é que o tema meio ambiente entrou no radar do eleitor. Toda proposta neste sentido dará votos aos seus autores.

Benefícios Fiscais voltam ao debate

Comissão de Tributação da Alerj debateu benefícios fiscais. - Agência Brasil

Comissão de Tributação da Alerj debateu benefícios fiscais.Agência Brasil

Deputados da Comissão de Tributação, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), defenderam uma maior transparência nos critérios para concessão de benefícios fiscais. Durante audiência pública do colegiado, se debateu a importância de registro de todas as empresas beneficiadas, chamada de Sistema de Controle de Benefícios Fiscais (Befis). Quarenta e cinco por cento das empresas fluminenses recebem incentivos, segundo o Tribunal de Contas do Estado.

Carteira digital diferenciada para pessoas com deficiência

O Departamento de Trânsito do Estado do Rio (Detran-RJ) vai oferecer versão digital da carteira diferenciada para pessoas com deficiência. É o que prevê a Lei 10.421/24, do deputado Júlio Rocha (Agir), que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro. A carteira de identidade diferenciada terá crachá de identificação para pessoas com deficiência. A alteração inclui a autorização para a criação dos documentos de forma digital.

Mutirão para melhorar pracinha

Cansados de esperar providências das autoridades, os moradores da Praça Pio XI, no Jardim Botânico, resolveram agir em forma de mutirão para conservação do mobiliário. Hoje (15), de 10h às 13h, eles ocupam o local também para realizar protestos contra os vários assaltos e o abandono da praça, e realizam troca de livros, educação ambiental, oficina de horta caseira, aula de movimento e expressão corporal, além de arrumarem e limparem os canteiros.

PICADINHO

Ballet Manguinhos apresenta oitava edição do seu Festival Interno, no Teatro Adolpho Bloch, no Rio, na segunda-feira (17), às 19h. Festival trará para o palco 252 bailarinos competindo.



Inscrições para o 1º Festival Internacional de Cinema de Paraty terminam amanhã (16) e devem ser feitas no site do evento. Festival realizado e idealizado por Bruno Saglia e Jane Saglia está programado para acontecer entre os dias 1 e 4 de agosto na cidade.



Caxias Shopping realiza amanhã (16), a partir das 16h, a contação de histórias do livro “Suvaco, o Oceano e uma Viagem no Tempo”. Atividade gratuita faz parte do projeto "Leitura para Todos", uma iniciativa de incentivo à leitura promovida pela Allos, administradora do empreendimento.