Ainda não se sabe a causa do incêndio no Parque Nacional do Itatiaia. - Reprodução

Publicado 19/06/2024 05:00

O incêndio no Parque Nacional do Itatiaia foi de difícil controle para o Corpo de Bombeiros, apesar do esforço coletivo. O incêndio foi controlado pelo empenho de 100 militares usando 20 viaturas, drones e 2 aeronaves da corporação. Ainda não se sabe se foi criminoso, porém, é mais um entre tantos que o estado do Rio de Janeiro tem sido vítima. A Comissão do Cumpra-se, da Alerj, se reuniu para debater o assunto em audiência pública do colegiado. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) apresentou estudo segundo o qual somente em março deste ano foram registradas 106 ocorrências de incêndios florestais, que afetaram mais de 900 hectares de mata em 10 cidades. O Colegiado também apontou as consequências que esses incêndios geram para o meio ambiente: destroem a biodiversidade, agravam a crise hídrica, contribuem para o aquecimento global, além de prejudicar a saúde da população, ocasionando problemas respiratórios em razão da proliferação da fumaça e fuligem.

Bondes de Santa Teresa mais modernos

Bondinhos de Santa Teresa têm cada vez mais passageiros. - Juan Vinícius / SETRAM

Bondinhos de Santa Teresa têm cada vez mais passageiros.Juan Vinícius / SETRAM

Os bondes de Santa Teresa estão atraindo cada vez mais moradores e turistas e batendo recordes, superando o número de 2019, com mais de 2 mil embarques por dia em junho. No dia 8, a marca foi de 2.196 passageiros, acima dos 2.122 usuários transportados em um único dia há cinco anos. A conclusão da obra de revitalização do sistema, que inclui a modernização da operação e a retomada do trajeto original, está prevista para o final deste ano.

Veterano da zona oeste retorna à ribalta

Há 25 anos na política, tendo iniciado carreira como administrador regional e ocupado cargos variados como secretário de Governo, deputado estadual, vereador por quatro mandatos, Marcelino D’Almeida, com a morte de Francisco Dornelles, deixou o PP e voltou ao PL e será pré-candidato a uma vaga na Câmara Municipal na próxima eleição.

Presos 'vestibulandos' ansiosos pelo resultado da prova

Oitocentos e noventa e três pessoas privadas de liberdade do Sistema Prisional Fluminense realizaram o 1º Exame de Qualificação do Vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) 2025, um aumento de 77% se comparado ao ano passado, quando 504 custodiados, de 43 unidades prisionais do Estado, participaram desta fase. Eles têm o incentivo da Seap a dar prosseguimento aos estudos. Nos últimos dois anos, o Estado do Rio bateu o seu próprio recorde de custodiados inscritos no Enem.

PICADINHO

Sesc RJ promove, amanhã (20), como parte da programação do Projeto Consciências 2024, palestra de Sonia Guimarães, primeira mulher negra doutora em física do país. Evento será às 14h, no auditório da Fecomércio RJ, no Flamengo, Zona Sul do Rio. Entrada é franca.



UNIG - Universidade Iguaçu está com turmas abertas para o Vestibular 2024.2, para graduação nos campi de Nova Iguaçu e Itaperuna. Modalidades são presencial, semipresencial e EAD.

Show beneficente "Solte Sua Voz por uma Causa - Tributo à Rita Lee", de Celina Joppert, será realizado na próxima terça-feira (25), às 20h, na Cidade das Artes.