Flávio Serafini - Octacílio Barbosa / Alerj

Publicado 18/06/2024 05:00

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vai doar R$ 10 milhões em recursos do Fundo Especial do Legislativo para agricultores familiares, trabalhadores rurais e pequenos produtores rurais do município de Cachoeiras de Macacu atingidos pelas chuvas. "São cerca de 800 famílias atingidas e faremos essa doação à Secretaria de Agricultura, que é quem vai ter a responsabilidade de gerir esses recursos. Naturalmente, vamos acompanhar a execução deles de perto porque é um dinheiro que tem duas finalidades: garantir um auxílio emergencial aos trabalhadores impactados, alguns há meses sem conseguir produzir ou comer, e recuperar as áreas afetadas, com dragagens de rios e manutenção de estradas", explicou o deputado Flávio Serafini (PSol), autor original da proposta.

André Ceciliano nas mãos de Lula e Paes

Na reunião de coordenadores da pré-campanha de Vinícius Cordeiro, do Cidadania, no centro do Rio de Janeiro, com 240 pessoas presentes, o ex-secretário de Assuntos Federativos e ex-Presidente da Alerj, André Ceciliano, esteve presente representando Eduardo Paes. Perguntado se ele seria vice do Paes, Ceciliano disse que "depende do Lula".

Câmara Municipal do Rio e sua nova sede

Até o final do ano, área administrativa se muda para Edifício Serrador. - Leonardo Martins/ @riocasaseprediosantigos

O Edifício Serrador já está em uso pela Câmara de Vereadores, com a transferência de 21 setores administrativos para o prédio, gerando uma economia de R$ 1,5 milhão em aluguéis que deixaram de ser pagos. A previsão é que até o final do ano toda a área administrativa esteja no local. O fornecimento de café já foi solucionado pela empresa responsável. Já os outros insumos continuam sendo fornecidos regularmente.

Pioneirismo na cirurgia cardíaca

O Hospital Icaraí realiza hoje (18) a primeira cirurgia de fibrilação atrial com ablação por campo pulsado (PFA) no Brasil. A técnica permite o manejo da arritmia cardíaca de forma mais segura e precisa. O procedimento inovador no tratamento da fibrilação atrial já vem sendo amplamente utilizado na Europa e nos Estados Unidos com enorme eficiência e aceitação.

PICADINHO

A Alerj entregou a Medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pela Casa, à Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro (Faferj).



Inaugurado salão do doador do Instituto Hemorio que poderá receber até 570 doadores por dia. O Governo do Estado investiu R$ 2,3 milhões na obra.



Casa de Saúde São José, no Humaitá, realiza a Semana Ambiental CSSJ entre os dias 24 e 26 de junho, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, este mês.