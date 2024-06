Publicado 20/06/2024 05:00

A Política Estadual do Idoso é baseada na Lei 6.559 de 2013. E tudo mudou de lá para cá. Os próprios deputados estaduais concordam que é preciso alargar o direito de assistência integral à saúde em todas as etapas e necessidades. É o que determina a nova lei de autoria do deputado Danniel Librelon (REP). O trecho alterado da lei original estabelece ações governamentais mais atuais. O objetivo agora é garantir assistência integral em todas as etapas do idoso, especialmente para consultas, exames, transferências, internações, procedimentos cirúrgicos e clínicos, atenção direcionada à liberação ou alta médica, dentre outros procedimentos e ações correlatos ou afins. "Entendemos perfeitamente que não se trata de irresponsabilidade da parte dos profissionais de saúde. No entanto, precisamos estar atentos quanto a estas questões, bem como utilizarmos as ferramentas do poder legislativo para contribuir com esta parcela da população que tanto sofre já na etapa final de vida”, explicou Librelon.

Pirataria assusta empresários fluminenses

Deputado Julio Lopes conversou com delegado sobre pirataria - Henrique Freire

Durante encontro com o delegado titular da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), Pedro Brasil, o presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Propriedade Imaterial e de Combate a Pirataria deputado Júlio Lopes (PP), demonstrou enorme preocupação com a ação de grupos criminosos na falsificação de produtos como remédios, bebidas alcoólicas, próteses médicas, suplemento alimentar, cigarros e combustíveis.

Rolezinho pode acabar na polícia

Depois de ver um vídeo com ciclistas atravessando o Túnel Santa Bárbara, o deputado estadual Rodrigo Amorim (União Brasil) resolveu propor um projeto que cria um sistema de acionamento do Recom (Rondas Especiais e Controle de Multidões) da PM para esses casos. O projeto prevê inclusive o acionamento do sistema 190 direto para as viaturas, que normalmente ficam circulando pela cidade de acordo com a demanda.

Atraso de pagamento de servidores está descartado este ano

Em entrevista à coluna, o deputado André Corrêa, presidente da Comissão de Orçamento da Alerj, descartou a hipótese de qualquer atraso no pagamento dos servidores estaduais. "Com a decisão do ministro Dias Toffoli limitar o pagamento da dívida este ano ao que pagamos ano passado, R$ 4,9 bi, não corremos esse risco este ano. Mas estamos sobre a insegurança de uma liminar. Se esse quadro mudar, corremos risco, sim".

PICADINHO

Fotógrafo Sergio Zalis abre exposição Dicotomia, hoje (20), na galeria do Instituto Antônio Carlos Jobim, no Jardim Botânico, com 18 fotografias. Curadoria é da Christiane Laclau.



Shopping Jardim Guadalupe, na Avenida Brasil, promove, amanhã (21), às 17h, o baile dançante Ritmos do Guada. Entrada gratuita.



Bem-estar de bebês e crianças na cidade será tema da Audiência Pública "Direito à Educação na Primeira Infância", no Plenário da Câmara Municipal do Rio, amanhã (21), das 14h às 17h.