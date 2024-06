Polícia ainda não sabe quem matou vereador Juliano Balbino de Melo no mês passado. - Redes Sociais

Polícia ainda não sabe quem matou vereador Juliano Balbino de Melo no mês passado.Redes Sociais

Publicado 25/06/2024 05:00

O assassinato do vereador Juliano Balbino de Melo (PSC), de Paty do Alferes, cidade a cerca de 145 km da capital fluminense, no dia 24 de maio deste ano, continua sem esclarecimento de quem matou e o nome do mandante do crime. O enfermeiro foi baleado por dois homens em uma moto. O caso ocorreu durante o dia em frente a uma padaria na avenida Antão Bernardes, no bairro Goiabal. Juliano exercia o seu segundo mandato. Oriundo de uma família de agricultores, popular, nas pesquisas ele estava em primeiro lugar para vereador. Desolada e sem pistas, a família pede justiça. Os pais já haviam pedido para Juliano deixar a política por causa da insegurnaça na região. Em vão. O caso deixou de ser investigado em Paty e foi transferido para a Delegacia da Baixada Fluminense.

Novos intinerários de ônibus em discussão

Secretária municipal de Transportes, Maína Celidônio, esteve na Câmara.Divulgação

A secretária municipal de Transportes do Rio, Maína Celidônio, participou de audiência na Câmara para esclarecer sobre os itinerários das linhas de ônibus que sofreram mudanças após inauguração do terminal Gentileza. Segundo ela, o número de passageiros hoje ainda é 20% menor do que antes da pandemia. Mesmo assim, houve um aumento de 15% do número de ônibus em circulação. Presidente da Comissão, Felipe Michel, lamentou ausência do presidente da Rio Ônibus, João Gouveia. "É um desrespeito com a Câmara e a sociedade".

Cara de quem comeu e não gostou

Vinte anos após a morte do ex-governador Leonel Brizola, a cerimônia de lançamento da pré-candidatura de Dimas Gadelha à prefeitura de São Gonçalo teve a presença de BrizolaNeto no local citado,porém ele não foi chamado para falar. O clima ficou ruim depois do evento. Brizola Neto foi embora com cara de poucos amigos.

Futuro do Detro-RJ em jogo

Parlamentares se reúnem hoje (25) na Alerj para votar proposta para extinção do Detro-RJ. Pela indicação legislativa do deputado Filippe Poubel, as funções do órgão passariam para o Detran. "Nos últimos meses, a Comissão de Combate à Desordem Urbana tem realizado diversas fiscalizações no Estado e constatado diversas irregularidades, como contratos superfaturados e contratação de empresa de reboque que não possui veículos para realização dos serviços", justificou.

PICADINHO

Prefeitura de Nova Iguaçu está com inscrições, até amanhã (26), para 6ª Conferência Municipal das Cidades, que será nos dias 5 e 6 de julho.



Prefeito do Rio, Eduardo Paes, confirmou presença no lançamento do livro "A Jornada do Candidato", dos advogados Daniele Martins, Daniel Araújo e Josias Vieira, hoje (25), às 18h, na OAB RJ.



Show "Raul de Souza-Bone" homenageará trombonista, amanhã (26), às 19h30, no Teatro Rival Petrobras, na Cinelândia.