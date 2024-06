Publicado 23/06/2024 05:00

Com PIB da cidade de cerca de R$ 9,9 bilhões, sendo 50,5% provenientes da indústria, São João da Barra conquistou o Prêmio Cidades Excelentes, do Instituto Aquila, que reconhece e incentiva as boas práticas de gestão pública e que leva em conta eficiência fiscal e transparência na divulgação de informações para a sociedade. Nesta condição, a cidade torna-se o melhor município do estado do Rio de Janeiro em governança. São João da Barra também foi reconhecido entre os três municípios de 30 a 100 mil habitantes que mais se desenvolveram no índice geral. O desempenho é avaliado em todo o país seguindo critérios técnicos com base em alguns pilares, que impactam diretamente na qualidade dos serviços prestados à população.

Do cinema à política de Meriti

Vinícius Baião será pré-candidato a vice na chapa de Lorena Madrinha - Divulgação

O diretor Vinicius Baião, que este ano ganhou Prêmio Shell de Dramaturgia - o Oscar do teatro brasileiro -, aceitou o convite do PT para ser o coordenador de campanha e também pré-candidato a vice-prefeito de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na chapa de Lorena Madrinha. Baião é nascido e criado no município e foi candidato a prefeito em 2020 pelo PSOL. Atualmente, ele está filiado ao PCdoB.

Chá de bebê na Alerj

O clima na Alerj, historicamente marcado por tensões e conflitos, está mais leve e afetuoso. Depois da aprovação da chamada Lei Rubi, que concede licença para mães e pais parlamentares, os deputados estão organizando um chá de bebê para a próxima terça-feira (25) para Renata Souza (PSOL), grávida de seis meses, antes da sessão plenária.

Multiplan alcança 100% de uso de energia em 20 shoppings centers

A Multiplan divulgou no Relatório de Sustentabilidade de 2023 que alcançou 100% de energia de fontes renováveis em seus 20 shoppings. A geração própria de energia resultou em uma economia anual de R$ 6,5 milhões e evitou a emissão de quase 18 mil toneladas de CO2. Todos os shoppings fazem 65% de captação de água com pureza ambiental. O ParkJacarepaguá, que recebeu o certificado LEED Prata, tem claraboias para usar luz natural, iluminação 100% LED e reuso de águas pluviais. O teto, com mais de 3 mil placas solares, gera energia elétrica de 640 residências por ano.

22º Festival Sesc de Inverno será realizado de 12 a 28 de julho, em 22 localidades do estado. Programação será gratuita ou a preços populares com música, teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais.



Galeria Casa de Paulo Branquinho, na Lapa, apresentará, em julho, exposição que promete revitalizar arte da tapeçaria. Artista Francisco de Assis Corrêa terá sua primeira mostra individual aos 82 anos.



3ª edição gratuita do Programa de Capacitação para Estudantes e Profissionais do Direito direcionado à juventude negra está com inscrições abertas até 7 de julho. Escritório Pessoa & Pessoa Advogados oferece 120 vagas.