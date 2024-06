Publicado 22/06/2024 05:00

A bancada do estado do Rio de Janeiro na Câmara Federal é composta por 46 deputados. A detentora do maior contigente é a de São Paulo, com 70 parlamentares, seguida da de Minas Gerais com 53 integrantes. O Rio Grande do Sul fica na quarta posição com 31 representantes. O poder mais poderoso do Congresso, portanto, está na região Sudeste. Por isso, ela acaba vencendo a disputa em favor dos seus pleitos. De acordo com o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), a maioria dos deputados brasileiros são advogados, empresários, homens, casados, brancos, ricos e do PL. De fato, 111 deles pertencem aos quadros do Partido Liberal. Cento e cinquenta têm entre 41 e 50 anos, 370 são brancos, 424 com curso superior, 423 homens, 111 afirmaram ter patrimônio entre R$ 1 mi e R$ 2 milhões.

Marinha: Já está em Marambaia nova embarcação

Embarcação Sargento Barnabé tem capacidade para 200 passageiros.Paulo Johnson/Marinha do Brasil

A Ilha da Marambaia, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, ganhou nova embarcação da Marinha, com objetivo de melhorar condições de transporte dos militares e da comunidade para o continente. Com 27 metros de comprimento, 7 metros de largura e capacidade para 200 passageiros, a embarcação Sargento Barnabé foi construída recentemente em Salvador e substitui a Sargento Borges, que tinha mais de 50 anos de uso.

Cabines da PM em Nova Iguaçu

Cabines da Polícia Militar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, serão ocupadas 24 horas, através do Programa Estadual de Integração na Segurança, parceria da Prefeitura com Governo Estadual. Reforço na segurança pública foi anunciado pelo deputado Carlinhos BNH (PP). "Essa medida além de fortalecer a presença policial nas áreas críticas, também vai proporcionar uma resposta mais rápida a emergências e incidentes que possam surgir", disse.

Pré-candidatura de Quaquá atrai não petistas

A família Vieira quer o PT ao seu lado em São João de Meriti, tanto que o deputado Luciano Vieira, do Republicanos, levou quatro ônibus de militantes de seu grupo político para prestigiar a festa do amigo Quaquá. Todos egressos do Complexo do Chapadão. Luciano, inclusive, fez questão de vestir a camisa "Somos todos Quaquá". E Márcio Canella também esteve presente em Maricá, querendo apoio em Belford Roxo.

PICADINHO

Série Brasil Visual, dirigida por Rosa Melo, tem pré-estreia hoje (22), na Praça do Russel, na Glória, com exibição de três episódios, apresentação dos DJs Galo Preto e Onciã, show de Cabelo e roda de conversas com participantes da série. De graça.



Pesquisadores do INCT-OM, em parceria com o IAB-RJ, promovem, do dia 1º, evento "RMRJ 50 anos: passado, presente e futuro", sobre os 50 anos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.



Site Coletivamente, destinado a autismo e TDAH, totalmente gratuito, está completando dois anos no ar, com quase 20 mil usuários.