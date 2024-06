Publicado 29/06/2024 05:00

A Rodoviária Novo Rio e o seu entorno vivem um problema crônico diante da necessidade de reforço na segurança pública. A inauguração do Terminal Gentileza, que fica ao lado, só reforça que é preciso um policiamento efetivo e que dê tranquilidade para os usuários dos serviços de transporte. Não por acaso, a Novo Rio é o 2º maior terminal rodoviário da América Latina. A parceria com a Polícia Militar, na utilização das imagens de 45 câmeras do terminal, é mais uma tentativa de melhorar o ambiente. O Sistema de Videomonitoramento e Reconhecimento Facial da corporação propiciará que foragidos da Justiça sejam detectados em circulação pelo terminal. A corporação, através de seu Centro Integrado de Comando e Controle, fará acompanhamento da movimentação da rodoviária em tempo integral.

Requião: Encontro do PTB, no Rio, espera discurso

Roberto Requião é uma das presenças confirmadas. - Geraldo Magela/Agência Senado

O primeiro Encontro Nacional do PTB depois da refundação este ano promete surpresas. O evento, no Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio, contará com participação de lideranças nacionais de vários partidos e entidades. Estará presente também o ex-governador do Paraná Roberto Requião, orador explosivo, que promete forte pronunciamento. Haverá ainda apresentação de avatar de Leonel Brizola e debate sobre trabalhismo.





Thais Ferreira esclarece posição sobre estádio

Vereadora Thais Ferreira rebate fake news em relação à construção do estádio do Flamengo. Segundo ela, seu nome teria sido incluído em lista de parlamentares contrários à ação. "Gostaria de deixar nítido que essa informação é falsa. O projeto ainda não chegou à Câmara Municipal, e qualquer posicionamento prematuro é incorreto".

Casimiro de Abreu ganha investimento

Parque Empresarial e Tecnológico de Casimiro de Abreu vai receber investimento para a chegada de novas empresas na cidade. "Com recursos de emenda federal, vamos investir cerca de R$ 5 milhões já a partir do próximo mês. É um passo importante para a implantação", disse Mauro Goulart, secretário municipal de Planejamento.

PICADINHO

Casa Museu Carlos Scliar comemora 20 anos com inauguração da exposição "Os Artivistas: Carlos Scliar e Cildo Meireles", hoje (29), às 18h, com curadoria de Cristina Ventura. Entrada gratuita.



Casa de Saúde Saint Roman, do psiquiatra Licínio Ratto, completa 55 anos registrando mais de 40 mil internações e mais de 70 mil atendimentos.



Cidade das Artes recebeu esta semana o desfile de encerramento da formatura dos alunos de Designer de Moda da Estácio, organizado pela professora Monica Mansur.