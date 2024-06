Projeto de Lei da deputada Tia Ju (Republicanos) é tema de debate na Alerj - Marco Antonio Rezende/Divulgação

Publicado 28/06/2024 05:00

Tema ainda em discussão na Alerj pelos deputados, se aprovado pela maioria, clínicas e hospitais vinculados ao SUS deverão divulgar cirurgia de reconstrução e micropigmentação dos mamilos e da fisioterapia de reabilitação para mulheres mastectomizadas, segundo o Projeto de Lei de autoria da deputada Tia Ju. O texto determina que os estabelecimentos devem afixar o cartaz: “É direito de toda mulher que tenha realizado mastectomia em unidade de saúde pública ou conveniada a cirurgia plástica de reconstrução e micropigmentação dos mamilos, e de fisioterapia de reabilitação. Tais direitos são garantidos pelas Leis 4.102 e 9.410 do Estado do Rio”. “A maioria das mulheres que se submetem à mastectomia desconhece totalmente os direitos que a legislação fluminense garante”, comentou Tia Ju.

Queimados inaugura Casa de Inovação Ziraldo

Ícone dos quadrinhos brasileiros, Ziraldo será homenageado

A Secretaria Municipal de Projetos Especiais e Gestão de Convênios da Prefeitura de Queimados, na Baixada Fluminense, inaugura na sexta-feira (28), às 10h, na Praça dos Eucaliptos, a Casa de Inovação Ziraldo. O lugar vai oferecer qualificação tecnológica para alunos da rede pública e pessoas com deficiência, em situação de vulnerabilidade social e as atendidas pelas ações de assistência social do município de todas as idades.

Homenagem às Vítimas no Ninho do Urubu

O Calendário do Estado do Rio terá 8 de fevereiro como o Dia em Homenagem aos Garotos do Ninho. Nessa data, em 2019, dez jovens atletas do Flamengo morreram no incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do clube. A Lei 10.342/24 foi sancionada pelo governador em exercício, Thiago Pampolha.

Mais impostos para grandes fortunas

Depois que pesquisa Ipsos mostrou que 69% dos brasileiros concordam em ter mais impostos para os ricos, o deputado federal Lindberg Farias comentou o assunto. "Taxar as grandes fortunas é essencial para que haja maior justiça na arrecadação. É inaceitável que o pobre pague mais imposto, proporcionalmente, que o rico".

PICADINHO

Projeto Teatro na Zona Norte apresenta espetáculos inspirados no Teatro Experimental do Negro e no Passinho, amanhã (29), às 10h, na Rua Silva Vale 95, em Cavalcanti, no Rio.



Colégio pH está com inscrições abertas para Colônia de Férias nas unidades da Barra e do Jockey. Atividades serão dos dias 15 a 26 de julho, para crianças de 3 a 11 anos.



Rede Capacitrans celebra Dia do Orgulho LGBTI+ com novas turmas para cursos profissionalizantes. São 60 vagas para alunos e alunas LGBTI+ em situações de vulnerabilidade.