Mais de 4 mil pessoas foram ao lançamento da pré-candidatura do deputado Dimas Gadelha à prefeitura de São Gonçalo. Com o slogan "Esperança e Mudança", ele afirmou: "Queremos políticas públicas, como ônibus e mototáxis de graça". Nos dias seguintes, o Partido dos Trabalhadores fez questão de demonstrar seu apoio. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, comentou: "O Dimas é comprometido, busca emendas e recursos com o governo federal". O deputado também foi elogiado pelo prefeito de Maricá, Fabiano Horta; o presidente estadual do PT, Joãozinho; os deputados Benedita da Silva, Lindbergh, Bandeira de Mello, Alessandro Molon, Renan Ferreirinha, Daniel Soranz, Verônica Lima e Marta Rocha; o presidente do PDT de São Gonçalo, Brizola Neto, e o presidente municipal do PT, Antônio Maia.

Armamento da Guarda Municipal preocupa

MPF e Defensoria Pública do Rio são contra Guarda Municipal armada. - Divulgação/Arquivo

Proposta que pretende armar a Guarda Municipal do Rio é vista com preocupação pelo Ministério Público Federal e o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que encaminharam ofício ao presidente da Câmara Municipal, Carlo Caiado, argumentando que projeto traz riscos potenciais à segurança pública. "Considerando que a guarda municipal teria ainda menos condições técnicas de armazenar e proteger adequadamente seu arsenal, torna-se mais provável o desvio e a venda ilegal de armas da guarda para a criminalidade", pontuam.

Produção de aço cresce e ajuda economia

A produção de aço bruto no Rio de Janeiro acumula 3,5 milhões de toneladas de janeiro a maio deste ano, um aumento de 2,6% em relação ao mesmo período de 2023. "O Rio de Janeiro é o segundo maior produtor nacional de aço, essencial para a construção civil e obras públicas”, explicou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Fernanda Curdi.

Novo valor do Vale Refeição

A Câmara do Rio aprovou uma emenda proposta pelo vereador William Siri que garante a previsão do reajuste do Vale Refeição dos servidores municipais na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Essa é uma reivindicação antiga dos trabalhadores. O benefício está congelado há 12 anos e a inflação acumulada já supera 100%. Atualmente, o valor do VR é de 12 reais por dia.

PICADINHO

G.A.C Brasil promove palestra gratuita, hoje (27), às 15h, na Arca Hub, no Rio, sobre a Lei do Bem, que ajuda empresas a inovar através de incentivos fiscais.



Projeto Favela Hope, da ONG Favela Mundo, oferece 100 vagas gratuitas para curso de fotografia e vídeo, a partir do dia 1º, com foco na inclusão social e geração de renda.



Casa Tao Brasil, na Lapa, promove, amanhã (28), às 20h, Baile do Pimenta, com violinista e rabequeiro Guilherme Pimenta, e participações do sanfoneiro Bebê Kramer e da saxofonista Daniela Spielmann.