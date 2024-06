Publicado 30/06/2024 05:00

A Secretaria Municipal de Cultura do Rio entregará, até 5 de julho, dez espaços culturais, incluindo três bibliotecas. A Lúcio Rangel, inaugurada dia 26, fica no Centro da Música Carioca Artur da Távola, na Tijuca. Além dela, serão inauguradas Maria Firmina dos Reis, no Centro, e José Bonifácio, no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, na Gamboa. Na segunda-feira (1), o Teatro Carlos Gomes, no Centro, será reinaugurado. No dia 3, a Cidade das Artes, na Barra, ganhará a biblioteca Ziraldo. Os teatros Ziembinski, na Tijuca, e Ipanema serão reabertos na sequência (4 e 5). No dia 5 é a vez da reinauguração da Arena Fernando Torres e da Casa do Jongo, em Madureira. Foram investidos R$ 75 milhões no programa Cultura do Amanhã, com reforma, recuperação, modernização e requalificação dos espaços.

Animais silvestres sofrem com maldade

Deputado Rosenverg Reis é autor da lei sobre animais silvestres.Priscila Rabello/Divulgação

A partir de agora, o Rio tem o Dia Estadual de Combate aos Maus-tratos de Animais Silvestres, em 28 de abril. A data foi instituída por lei do deputado Rosenverg Reis, sancionada pelo governador Cláudio Castro. "Os maus-tratos, na maioria das vezes, são causados não só pelo comércio ilegal, mas pela desinformação das pessoas, por quererem criar animais em condições que não são adequadas para eles", disse o parlamentar.

Serviços gratuitos no Parque Madureira

O Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio de Janeiro promoverá dia 6 de julho o Dia de Cooperar, com 20 cooperativas e instituições parceiras. O Detran-RJ informará sobre educação no trânsito, a Secretaria municipal de Saúde irá vacinar contra a gripe, a Defensoria Pública do Estado fará ajuizamento das petições iniciais e a Secretaria Municipal da Juventude oferecerá oficina de operação de drones.

PL das Mães Cientistas é aprovado no Senado

Senado aprovou Projeto de Lei das Mães Cientistas, da deputada federal Talíria Petrone (PSOL), que prorroga, por 180 dias, a defesa de dissertação de mestrado e tese de doutorado para mães, em virtude de nascimento ou adoção de filhos. "Vamos esperar a sanção do presidente Lula. É uma vitória para as mães brasileiras", comemorou ao lado da filha Moana, de 4 anos.

PICADINHO

Pianista ucraniano Vitaly Pisarenko participa de concerto gratuito comemorativo dos 20 anos do projeto Vale Música Belém, com Orquestra Jovem Vale Música, na quarta-feira (3), na Sala Cecília Meireles, na Lapa.



Via Parque Shopping vai arrecadar, até dia 5, roupas de frio que serão doadas para pessoas em situação de vulnerabilidade.



Inscrições para segunda turma gratuita e on-line do Instituto PROA estão abertas até 31 de julho. Vagas são exclusivas para estudantes que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas ou que estão concluindo esse ano.