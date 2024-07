Publicado 07/07/2024 05:00

O deputado federal Hugo Leal aproveitou a presença de representantes do Ministérios dos Transportes em audiência na Câmara dos Deputados, na terça-feira (2), para perguntar: cadê a obra no Trevo da Manilha? Viviane Esse, secretária nacional de Transportes Rodoviários do Ministérios dos Transportes, afirmou que as reformas devem começar até o final de 2024. Segundo Leal, o entroncamento das rodovias BR-101, BR-493 e RJ-104 é “um dos maiores gargalos do Estado do Rio”. As obras devem começar após os ministros do Tribunal de Contas da União aprovarem acordo entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o setor técnico do TCU e as concessionárias Eco Rio Minas e Artemis, responsável pela execução da reforma.

Vereadora denuncia abandono de rodovia

Vereadora Priscilla Canedo ameaça ir ao Ministério Público - Divulgação

Vereadora Priscilla Canedo (PT) denuncia o abandono da RJ 106, no trecho entre Tribobó e Calaboca, especialmente em Rio do Ouro. Segundo Priscilla, é preciso cuidar dos canteiros, acostamentos, capina, radar e iluminação. A situação tem causado assaltos, acidentes de trânsito e atropelamentos com vítimas fatais. “O Rio do Ouro é um dos trechos com maior índice de acidentes. Com grande circulação de pessoas, com posto de saúde, escolas, supermercados e retorno, precisa de atenção redobrada. Matas altas no retorno impedem a visibilidade de quem atravessa e dos motoristas. Encaminharemos o descaso ao Ministério Público”, alerta a parlamentar.

Celulares podem ser proibidos nas escolas estaduais

Depois da Prefeitura do Rio proibir, por decreto, celulares nas escolas municipais, as escolas públicas e privadas de todo o estado podem seguir o mesmo caminho. O deputado estadual Andrezinho Ceciliano (PT) protocolou, na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), o projeto de lei para proibir o uso do aparelho até o 8º ano do ensino fundamental. “Vamos abrir um diálogo, através de audiências públicas, para entender como podemos aperfeiçoar o texto. Entendo que não basta proibir, tem que conscientizar”, afirmou o autor.

Saquarema bate recorde no resgate de animais silvestres

A Guarda Municipal Ambiental de Saquarema no primeiro semestre bateu recorde no resgate de animais: 441 contra 243, no mesmo período de 2023. Do total, 322 foram reinseridos na natureza por terem boa saúde e 119 para reabilitação e ao Instituto Vital Brasil. Pinguins, tartarugas, corujas, cobras e gambás são maioria entre os recuperados, mas têm, ainda, maritacas, gaviões, lagartos, colibris, capivaras, lontras e jacarés.

PICADINHO

Funarte prorrogou, até dia 27, temporada da peça "Eu, Romeu - Um Shakespeare de protagonismo periférico", no Teatro Glauce Rocha, Centro do Rio, de quinta a sábado, às 19h30.



Copa Zico Clavis terá sua 30ª edição entre os dias 10 e 20 de julho. Torneio de futebol amador reúne crianças e adolescentes, com equipes formadas em comunidades, bairros e em projetos sociais.



Saphira & Ventura e PUC Rio apresentam, de 18 a 25 de julho, exposição "Antropocruzo", releitura da antropofagia e do simbolismo da onça no cenário histórico-cultural brasileiro.