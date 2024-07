Publicado 04/07/2024 05:00

A cidade de Miracema, por ter recebido um ônibus escolar e uma ambulância, e outras do interior fluminense, se beneficiaram legalmente da distribuição de emendas parlamentares que foram alvo de polêmica por serem escolhas secretas da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado Arthur Lira. Em junho, foram aplicados R$ 486 mil, em Porciúncula; R$ 486 mil, em Cachoeira de Macacu; R$ 500 mil, em Laje de Muriaé; R$ 500 mil, em Duas Barras; R$ 500 mil, em Queimados; e R$ 497 mil, em Mendes. Todos esses valores para a área da saúde. O deputado federal Jorge Braz foi um dos que conseguiram mais recursos de ajuda aos municípios em todo o estado do Rio; foram R$ 49 milhões em emendas, entre 2023 e 2024.

Bondinho do Pão de Açúcar ganha reforço suíço

Monte Bre, na Suíça, um dos pontos turísticos do país europeu - Divulgação Hub Pronto

Monte Bre, na Suíça, um dos pontos turísticos do país europeuDivulgação Hub Pronto

O bondinho do Pão de Açúcar e o Monte San Salvatore, da Suíça, vão firmar parceria para impulsionar o turismo e o intercâmbio cultural com descontos para visitações. A "Lugano Region Meets Rio" é liderada pela Hub Pronto e será lançada hoje (4) no Morro da Urca. As ações incluem campanhas promocionais e práticas sustentáveis. "Esta parceria inédita simboliza a união de duas paisagens icônicas do mundo. Estamos entusiasmados para aprimorar a visibilidade e a sustentabilidade dos destinos", disse Bruno Tenório, diretor da Hub Pronto.

Cartilha: Estado mais inclusivo

A Subsecretaria de Políticas Inclusivas estará na 5ª Edição do LER-Festival do Leitor, com a campanha "Abrace a Diferença", contra o capacitismo e pela inclusão e acessibilidade. Será distribuída a cartilha "Autismo - Conhecer e Agir" sobre os direitos das pessoas com deficiência. O programa Literatura Solidária para Todos, parceria entre Programa Mais Leitura, Subsecretaria de Políticas Inclusivas e RioSolidario, venderá e doará livros.

Rio abrigará Salão de Turismo em agosto

O presidente da Fecomércio RJ, Antonio Queiroz, recebeu o ministro do Turismo, Celso Sabino, para tratar do Salão Nacional do Turismo, que será realizado em agosto no Rio e vai reunir todo o negócio turístico do país. O ministro entregou ao presidente a medalha que celebra a participação do Ministério do Turismo nas reuniões do G20, que terá o Brasil como sede. O presidente da Confederação Nacional do Comércio, José Roberto Tadros, esteve presente ao encontro e falou sobre os avanços das políticas públicas no setor.

PICADINHO

Areal, na Região Serrana, acaba de inaugurar um laboratório de iniciação científica em duas escolas municipais, uma parceria com a Faetec.



Artista Enéas Valle apresenta a performance Côncavo/Convexo, hoje (4), às 19h30, na Real Galeria de Arte Contemporânea, em Copacabana.



Cantor, compositor e instrumentista Luiz Lopez apresenta show "Rita e Raul na alquimia do Roque Enrow", no dia 11, às 22h30, no Blue Note Rio.