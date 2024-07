A Universidade Estadual do Rio de Janeiro é uma das instituições que integram o Fórum de Reitores - Divulgação

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro é uma das instituições que integram o Fórum de ReitoresDivulgação

Publicado 03/07/2024 05:00

O Fórum de Reitores que reúne as lideranças mais importantes da Academia fluminense conseguiu um feito histórico. Na Lei de Diretrizes e Bases de 2025, ficou estabelecido que é necessário fomentar um programa permanente de pesquisa sobre o Estado do Rio de Janeiro, o que devolve protagonismo depois do esvaziamento praticado pelo Governo Bolsonaro. Também sinaliza a importância da parceria entre 10 universidades estaduais e instituições públicas de ensino superior. A proposta é de valorziação da pesquisa científica, tecnológica e de inovação visando o desenvolvimento socioeconômico em todas as regiões do estado. O Fórum de Reitores fortalece a pós-graduação, ideias, pensamentos e deliberações coletivas.

André Ceciliano é interlocutor das favelas

André Ceciliano é ex-secretário de Assuntos Federativos da presidência. - Érica Martin/ Agência O Dia

André Ceciliano é ex-secretário de Assuntos Federativos da presidência. Érica Martin/ Agência O Dia

O ex-secretário de Assuntos Federativos da presidência da República, André Ceciliano, agora fora do posto, tem aproveitado o tempo para estreitar laços com os representantes dos moradores das favelas do Rio. Nos bastidores para a escolha da chapa do atual prefeito Eduardo Paes, Ceciliano foi o nome do PT mais ouvido pelas bases sociais. Em cumprimento à legislação eleitoral, será preciso aguardar as convenções para saber em definitivo quais os nomes que comporão as nominatas.

Transplantes precisam da eficiência aérea

Com mais de 70% dos transportes aéreos de órgãos no Rio de Janeiro, a Superintendência de Operações Aéreas venceu o 4º Congresso Aeromédico América Latina. O estudo "Aviação Pública do Bem – Proposta de atuação do transporte aéreo de órgãos e tecidos nas unidades de aviação pública do Brasil" mostrou que a eficiência desse transporte aumentou os transplantes de corações e pulmões, principalmente em áreas distantes e no interior.

Câmara Municipal aprova lei que libera pedágio em dia de eleição

Aprovado projeto que isenta motoristas de pedágio nas vias municipais no dia das eleições, das 8h às 18h, sob pena de multa entre R$ 50 mil e R$ 200 mil, em caso de reincidência. "Muita gente se desloca para votar e forma filas nos pedágios. Nosso dever é facilitar a vida de quem está exercendo sua cidadania e contribuindo para a democracia", explicou o vereador Felipe Michel. O projeto precisa ser sancionado pelo prefeito para vigorar.

PICADINHO

Escola de Vôlei Adriana Samuel inaugura polo em Maricá, no sábado (6), às 10h30. Objetivo é atender 80 crianças e jovens, ensinando gratuitamente fundamentos do vôlei.



José Pacheco, mestre em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, é um dos convidados de seminário sobre educação, que o PV promove hoje (3), em Duque de Caxias.



Naves do Conhecimento, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Rio, abrem inscrições para mais de 4 mil vagas em cursos presenciais de tecnologia e empreendedorismo.