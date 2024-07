Deputado Fred Pacheco (PMN) é presidente da CPI dos Planos de Saúde - Reprodução / redes sociais

Deputado Fred Pacheco (PMN) é presidente da CPI dos Planos de SaúdeReprodução / redes sociais

Publicado 05/07/2024 05:00

Representantes dos planos de saúde têm até 22 de julho para prestarem esclarecimentos aos deputados da CPI da Alerj sobre os lucros das empresas e motivos dos desligamentos de segurados. Os dados foram considerados vagos: os lucros atingiram R$ 3 bilhões nos três primeiros meses do ano e 238 operadoras fecharam no negativo. Cerca de 1,7 milhão de pessoas deixaram os planos coletivos por adesão em 2023. O presidente da CPI, deputado Fred Pacheco, solicitou os motivos. Em maio, o Congresso selou acordo para suspender os cancelamentos dos planos de pessoas com deficiência, autismo e doenças raras. “As informações não atenderam às expectativas. Queremos saber quais empresas dão lucro e os motivos dos cancelamentos para traçarmos um plano”.

Recenseamento de pensionistas imediato

Recenseamento pode ser feito em agências ou postos do Rioprevidência. - Divulgação

Recenseamento pode ser feito em agências ou postos do Rioprevidência.Divulgação

Rioprevidência convoca pensionistas do Estado nascidos em julho para o Recenseamento Obrigatório durante todo o mês. Quem não realizar o censo terá pagamento suspenso até regularizar a situação. O procedimento poderá ser feito somente de forma presencial em uma das 17 agências ou postos da autarquia. O agendamento tem que ser feito pelo site www.rj.gov.br/rioprevidencia ou pelos telefones 0800 285 81 91 e (21) 3850-3350.

Sustentabilidade na comunidade

Projeto 'Óleo no Ponto', que une sustentabilidade e geração de renda para mulheres em vulnerabilidade na Rocinha, participa nesse fim de semana do Viradão Cultural na comunidade. Iniciativa, que transforma óleo de cozinha usado em material de limpeza, é do morador Marcelo Queiroz, o Marcelinho do Ciep.

Cartilha contra bullying na rede pública

Um grupo de alunos de Direito da Fundação Getulio Vargas do Rio produziu uma cartilha sobre aspectos psicológicos e criminais do bullying. O supervisor do projeto é o psicoterapeuta, também formado em Direito, Roberto Pio Borges. A cartilha é gratuita e já está sendo utilizada na rede pública.

PICADINHO

Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica faz apresentação gratuita, no sábado (6), às 11h, no Salão Leopoldo Miguez, na Escola de Música da UFRJ, para encerrar seu semestre letivo.



Passeio ciclístico Pedala Nova Tijuca, criado em 2008 para promover uso da bicicleta como meio de transporte na Grande Tijuca, terá sua edição de 2024 realizada no próximo domingo (7), durante comemorações do aniversário do bairro.



Vereadora Thais Ferreira protocola Projeto de Lei "Criança Não é Mãe", para promover campanha permanente de conscientização sobre direitos sexuais e reprodutivos de meninas vítimas de violência sexual.