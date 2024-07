Publicado 09/07/2024 05:00

O presidente da Riotrilhos, Rafael Quaresma, representantes da Corrente Pelo Bem e da empresa Hope Rio Distribuidora se reuniram para manter, temporariamente, as atividades da ONG no Chalé Shopping, no Catete. O lugar é usado para distribuir 5 mil quentinhas a moradores de rua, incluindo famílias de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, que perderam o sustento após a desativação do Lixão daquele lugar. O terreno pertencia a Riotrilhos, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Transportes, mas, desde junho, a Hope é a responsável pelo local, depois de vencer licitação para administrar a área. Foi apresentado um plano de ação, aceito por todas as partes, para manter as atividades enquanto a ONG procura novo endereço para atuar.

São Gonçalo investe em educação

São Gonçalo - Divulgação

São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, está investindo em educação. Em 2021, o município tinha cerca de 40 mil alunos matriculados na rede pública; em 2024, os números saltaram para 62 mil. Foram realizados dois concursos, com o primeiro convocando mais de 1900 profissionais. Em outro processo seletivo, ainda em vigor, mais 976 vagas serão preenchidas. Além disso, cinco novas creches serão entregues nos próximos dias.

Presidentes de Tribunais do Rio selam acordo de cooperação

Os presidentes do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), desembargador Guilherme Calmon; do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Cardozo; do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Henrique Figueira, e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, desembargador Cesar Carvalho, assinaram resolução criando a Jornada de Cooperação Judiciária do Fórum Permanente do Poder Judiciário no Estado (FOJURJ). As Escolas Judiciárias e os Núcleos de Cooperação dos integrantes do FOJURJ participarão da jornada em 28 e 29 de novembro para estimular a cooperação entre os tribunais com trocas de boas práticas.

PUC-Rio abre nova turma de Gestão em Música e Audiovisual

Depois de duas edições esgotadas, a Escola de Negócios da PUC-Rio e a Music Rio Academy, sob coordenação de Anita Carvalho, empresária artística, e Alessandra Baiocchi, abrem a terceira turma do curso de Gestão de Experiências e Entretenimento: Música e Audiovisual, com início das aulas em setembro. No formato híbrido, o diferencial são as experiências práticas em espaços criativos como o Circo Voador e a Quadra da Mangueira.

PICADINHO

Exposição "Os Super Heróis Negros Brasileiros", que traz 21 personagens para homenagear cultura afro-brasileira, fica no MUHCAB, na Gamboa, até dia 28. De terça a domingo, das 10h às 17h.



Conselho Consultivo de Varejo & Serviços - Comitê de Shopping Center do Grupo Soares Pereira terá palestras sobre “Oportunidades em Complexos Multiusos”, no dia 25, em sua sede em São Conrado.



Madureira Shopping traz oficina de jogo da memória geek e, em seguida, peça teatral “Geek kids em ação” no próximo dia 28, a partir das 15h.