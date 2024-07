Publicado 12/07/2024 05:00

Um grupo de evangélicos mais radicais que é contra a ideologia de gênero está se mobilizando para entrar de cabeça na disputa eleitoral deste ano. O objetivo é apoiar candidatos que se apresentem como héteros e que já tenham se manifestado publicamente contra os "defensores da união homoafetiva". Os conservadores querem trazer para o Brasil uma onda que está se difundindo na Grécia. A esquerda promete reagir. O diretório nacional do PSOL pediu que a Justiça do Rio de Janeiro condene o pastor Silas Malafaia ao pagamento de 100 mil reais em indenização por danos morais por uma live na qual ele fez acusações contra o partido e o deputado federal Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. A petição, apresentada na última sexta-feira, tramitará na 41ª Vara Criminal.

Museu de Folclore recebe R$ 800 mil em emendas

Museu de Folclore, no Catete, na Zona Sul do Rio de Janeiro - Divulgação

A abertura da exposição "Nóis morre, as coisa fica: artes populares no Brasil", no Museu de Folclore Edison Carneiro, no Rio, teve a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e da deputada Talíria Petrone, que destinou R$ 800 mil em emendas ao local. A mostra comemora 40 anos do Programa Sala do Artista Popular. O presidente do Iphan, Leandro Grass, e a presidente da Funarte, Maria Marighella, compareceram ao evento.

Plataformas de hospedagem no Rio em pauta

Em encontro entre representantes da rede hoteleira e autoridades envolvidas em eventos no Rio, a secretária municipal de Turismo, Daniela Maia, reafirmou compromisso de apoio aos meios de hospedagem formalizados. "Estivemos em Paris, estamos vendo o que acontece em Barcelona, Lisboa, Nova York, onde gestores municipais vêm restringindo a locação de curto prazo em unidades residenciais nas áreas turísticas a partir da implantação de cadastramentos e multas altíssimas", disse.

Tarifa amarela mexe com conta de luz

A previsão de chuva abaixo do esperado a partir deste mês fará com que as contas de luz tenham acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 quilowatts/hora. Segundo o deputado Júlio Lopes (PP), presidente da Frente Parlamentar Mista de Tecnologia e Energia Nuclear, a energia térmica garante segurança e bom funcionamento do sistema elétrico; e a energia nuclear, limpa e confiável, é a alternativa que garantirá demanda cada vez maior: "A importância do sistema nuclear para o contexto elétrico é estabilizar a rede, por ter entrada automática e 85% de confiabilidade. A usina eólica tem 25% de aproveitamento, pois depende das condições do tempo".

PICADINHO

Museu Aeroespacial celebra 151º aniversário de Alberto Santos Dumont. Nos dias 20 e 21, haverá atividades educativas, recreativas, culturais e demonstrações aéreas aos visitantes.



O Rotary Club do Rio oferece, gratuitamente, 70 vagas para curso de empreendedorismo para mulheres surdas. As aulas iniciam dia 16 na Avenida Nilo Peçanha, 26, sala 1206, no Centro.



Cápsula - Centro de Inovação Senac RJ promove workshop de criatividade no trabalho na próxima terça-feira (16), de 9h às 18h, no Centro do Rio. Inscrições pelo site da Cápsula.