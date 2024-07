Publicado 11/07/2024 05:00

Diariamente vans piratas da Vila do João-Bonsucesso estão circulando no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas sem serem incomodadas. O problema é antigo. Dados do Rio Ônibus de 2021 já mostravam que o sistema de transporte da cidade contava com 8 mil vans ilegais e só 2 mil são legalizadas. Quadrilhas milionárias estão por trás do negócio ilegal. O vereador Felipe Michel pede ação da Prefeitura. "Nós vamos pessoalmente fazer uma fiscalização na Zona Sul e notificar a Prefeitura para que exerça sua função de coibir este transporte irregular. As vans piratas atrapalham as vans legalizadas e o sistema de ônibus, além de representar um risco à segurança dos passageiros, por não estarem regularizadas", disse.

Os vereadores em alta com Eduardo Paes

Átila Alexandre Nunes é lider do governo Eduardo Paes. - Divulgação

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, está muito bem avaliado. Ele reconhece o bom trabalho dos seus auxiliares. Paes não tem economizado elogios e agradecimentos para dois vereadores em particular: o presidente da Câmara, Carlo Caiado, e o líder do governo, Átila Nunes, conhecido pela sua capacidade de articulação com os colegas, inclusive os oposicionistas, que o classificam como o melhor vereador da capital fluminense.

Teatro Ipanema reabre modernizado

Depois de uma reforma de R$ 4 milhões, o Teatro Ipanema reabre modernizado e rebatizado: agora é Teatro Ipanema Rubens Corrêa, em homenagem a um dos sócios durante 30 anos. Melhorias incluem acessibilidade, instalações elétricas, controle de incêndio, sistema de som, luz e vídeo, tratamento acústico, climatização, novos camarins e poltronas, backstage, reforma dos banheiros, além de foyer e café.

Prorrogadas inscrições para o Parlamento Juvenil

Estão abertas até 2 de agosto as inscrições para a 15ª edição do Parlamento Juvenil, iniciativa da Alerj com a Secretaria de Estado de Educação. O Programa, voltado a alunos entre 14 e 17 anos do 1º ou 2º ano do ensino médio da rede estadual, possibilita que um jovem de cada município vivencie a rotina de um deputado estadual durante a Semana Parlamentar, que acontecerá em novembro. As inscrições podem ser feitas pelo site da Alerj.

PICADINHO

Império Serrano e o grupo RDN são as atrações da 2ª edição da feijoada da União de Jacarepaguá no dia 14 de julho, com entrada gratuita até as 15h.



Thiago Modesto apresenta, a partir do dia 17, exposição "Casa-Tempo: Assentamentos", no Centro Cultural Correios RJ, com série de xilogravuras e trabalhos produzidos em tecido.



Festa julina do Tijuca Tênis Clube, neste fim de semana (13 e 14), terá barraquinhas de comidas típicas, brincadeiras, apresentações de quadrilha e muita música.