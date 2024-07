Publicado 14/07/2024 05:00

O lançamento da pré-candidatura da deputada federal Talíria Petrone (PSOL) à Prefeitura de Niterói, no Centro do Rio, não foi por acaso. A ideia é trazer para a campanha dela aliados como os deputados Chico Alencar, Tarcísio Motta, como, também, simpatizantes do presidente estadual do PSB, Alessandro Molon. Alguns políticos manifestaram apoio por mensagens, como o senador Fabiano Contarato, as ministras Marina Silva, Sonia Guajajara e Anielle Franco, e os deputados Erika Hilton, Guilherme Boulos e Luiza Erundina. "Uma cidade com 7 bilhões de orçamento pode permitir que todos sintam cheiro de terra molhada sem medo da casa cair. Nesse 'Meu País Niterói' tenho convicção de que temos o melhor projeto para melhorar a vida do povo", afirmou.

Pesquisa do IEC pode revolucionar combate a câncer

O Instituto Estadual do Cérebro, no Rio, pesquisa novo combate ao câncer. Testes indicam que o Zika vírus pode destruir células cancerígenas de tumor cerebral. Uma paciente com zika, recém-operada para retirada do tumor, ficou curada do câncer. O vírus vem sendo testado em tumores retirados de pacientes e cultivados em laboratório. A informação é do podcast "Pod+Saúde", apresentado por Alexandre Tortoriello.

Descontos em itens Pet podem ser incluídos na Reforma Tributária

O deputado federal Marcelo Queiroz enviou proposta com descontos para itens PET na Reforma Tributária. Planos de saúde e consultas teriam alíquotas reduzidas em 30% e medicamentos, 60%. "Com mais de 140 milhões de bichos domésticos, uma política pública de saúde de sucesso precisa incluir cuidados com animais", afirmou Queiroz. Assinam o relatório os deputados Fred Costa, Matheus Laiola, Bruno Lima e Duarte.

Deputados fiscalizam PL que protege crianças autistas

O cancelamento dos planos de saúde de crianças atípicas no Rio motivou os deputados Dani Balbi e Fred Pacheco a realizarem o debate "Vidas acima do lucro", na Alerj. A deputada Jandira Feghali e Dani Balbi prometeram acompanhar a formulação do Projeto de Lei dos Planos de Saúde, em Brasília.

PICADINHO

Documentário "Na ponta do lapis" será lançado na Mostra organizada pela Secretaria de Cultura de Teresópolis, na Casa de Cultura Adolpho Bloch, nos dias 19 e 20.



Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa oferece oficinas de arte e educação gratuitas na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio. Evento começa amanhã (15).



Bastidores que culminaram no golpe de 64 são tema de exposição no Museu da Cidade, na Gávea. Mostra ficará em cartaz até 13 de outubro, com visitação de terça a domingo.