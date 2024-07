Publicado 13/07/2024 05:00

Aos pré-candidatos a vereador que deixaram seus cargos na gestão pública, mas continuam atuando nos bastidores, é bom tomarem cuidado. Alguns estão despachando normalmente como o número 2 do cargo que até há pouco eram os titulares. O TRE está de olho nestes espertos. Para evitar deslizes, a Prefeitura de Arraial do Cabo está vigilante no cumprimento das normas eleitorais fiscalizadas no estado do Rio de Janeiro pelo Tribunal Regional Eleitoral. Em todas as suas hospedagens virtuais, a Prefeitura anexou um comunicado: "Para se adequar às exigências da Justiça Eleitoral e a legislação vigente, nos três meses que antecedem a eleição, todos os perfis institucionais da Prefeitura de Arraial do Cabo serão retirados do ar".

Patrimônios da Unesco no Brasil ganham aliado chinês

Cais do Valongo fica localizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro - Marcos Porto / Agência O Dia

Cais do Valongo fica localizado na Zona Portuária do Rio de JaneiroMarcos Porto / Agência O Dia

O Estado e o município do Rio podem ganhar um aliado de peso na preservação de sítios classificados como Patrimônio Mundial pela Unesco. O presidente do Beijing Zhongkun Investment Group, Huang Nubo, que em cinco anos percorreu 600 sítios da Unesco em quase 100 países, visitou o Cais do Valongo, o Sítio Burle Marx e Paraty. No Rio, teve reunião com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico do município, Chicão Bulhões. O empresário propõe redução das restrições à entrada de chineses no país e ampliação da infraestrutura do RIOGaleão para aumentar o fluxo de voos internacionais. As próximas cidades a serem visitadas são Olinda, Salvador, Aracaju, Belo Horizonte, Ouro Preto e São Luís.

Fecomério comemora Tax Free na Reforma Tributária

Uma das maiores defensoras da implementação do Tax Free (programa de reembolso a turistas estrangeiros no Brasil), a Fecomércio RJ celebrou a inclusão do programa na Reforma Tributária. Segundo a Federação, o Tax Free vai impulsionar o desenvolvimento econômico e o turismo no estado e no país.

PDT promove palestras sobre trabalhismo

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, presidente licenciado do PDT, e a deputada Martha Rocha, presidente do partido no Rio, darão palestras, hoje, no seminário sobre trabalhismo, promovido pela Fundação Leonel Brizola. A partir das 10h, na sede da FLB, na Praça Tiradentes.

PICADINHO

Peça "Vida Privada", baseada na obra de Luis Fernando Verissimo, faz curtíssima temporada no Teatro Municipal de São Gonçalo, de quinta (18) a sábado (20), às 20h.



Projeto Grael, iniciativa que promove inclusão de crianças e jovens, está com matrículas abertas para novos alunos até o dia 19. Inscrições na sede do projeto, em Niterói.



Festival Minitrama chega à sua segunda edição, de 1º a 3 de agosto, no Centro Cultural Justiça Federal, com objetivo de fomentar musical autoral carioca.