O Instituto Marielle Franco (IMF) relança a campanha “Não Seremos Interrompidas”. O objetivo é fazer partidos políticos e a Justiça Eleitoral combaterem a violência de gênero e raça na política, promovendo debate seguro para as mulheres pré-candidatas às eleições municipais deste ano, principalmente as negras. A campanha, baseada na fala de Marielle Franco “Não serei interrompida!", lançará site e vídeo nas redes sociais. "Historicamente, as mulheres negras são sub-representadas na política institucional, contabilizando apenas 6,3% nas câmaras legislativas, 5% nas prefeituras e 8% no Congresso Nacional, de acordo com dados de 2020 do Tribunal Superior Eleitoral", informa Lígia Batista, diretora-executiva do Instituto.

MP investiga TCE-RJ por gastar sem licitação

TCE-RJ é investigado por uso de dinheiro público sem licitação. - Google Maps

O Ministério Público investiga gastos do TCE-RJ de R$ 360 mil em despesas de pronto pagamento, que dispensam licitação. Um dos beneficiados é Welson Baptista, que recebeu R$ 180 mil. O comissionado era da Diretoria de Relações Institucionais e atualmente é assessor na Coordenadoria de Planejamento e Execução Orçamentária, que cuida dessas despesas. O MP identificou pagamentos acima do permitido, como R$ 20 mil para buffet.

Presidente da Itália visita Biblioteca Nacional no Rio

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, inaugura hoje, às 18h30, na Biblioteca Nacional, a exposição “Rio: Nova Roma, Alianças Culturais, 150 anos da imigração italiana”. A Biblioteca foi iluminada com cores da Itália, pelos 150 anos da imigração italiana no Brasil. A iluminação foi acionada de Roma pela princesa Elettra Marconi, filha de Gugliemo Marconi, da mesma sala onde o inventor iluminou o Cristo Redentor em 1931.

Primeiro Centro de Direitos Humanos do Rio

O deputado federal Reimont e o ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, com apoio do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, estão elaborando a criação de Centros de Referências de Direitos Humanos em várias capitais. O primeiro poderá ser inaugurado no Rio. Os centros darão assistência multidisciplinar a pessoas em vulnerabilidade, especialmente em situação de rua. “Queremos ter psicólogos e assistentes sociais, e fazer convênios com a Defensoria Pública e o Poder Judiciário. Um lugar onde as pessoas recebam orientações sobre como acessar direitos e cidadania”, afirma Almeida.

PICADINHO

O cantor Puppi, o baixista Gastão Villeroy e o baterista Lourenço Vasconcelos apresentam MPB e jazz hoje, às 19h, no Dolores Club. Rua do Lavradio, 10, Centro.



A campanha “Tampinha Solidária", do MetrôRio, arrecadou 1,5 tonelada de tampinhas plásticas. O material beneficiará ações e projetos sociais.



Nos dias 20 e 21 de julho, acontecerá a terceira etapa do Dream Challenger, surf para pessoas com deficiência, na Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes.