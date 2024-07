Publicado 21/07/2024 05:00

Parlamentares do Rio e economistas fluminenses saíram em socorro do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está sendo atacado nas redes sociais na tentativa de associá-lo a taxações. O que os defensores dizem é que Haddad tem sido responsável pela boa condução da política econômica: inflação baixa caminhando para o centro da meta, R$ 350 bilhões de reservas, BNDES com crescimento de 64% de propostas para investimento e o prazo médio da dívida pública tem registrado melhoria contínua desde o auge da pandemia. De fato, o Tesouro Nacional vem conseguindo emitir títulos mais longos e o prazo médio da dívida pública vem consistentemente melhorando, atingindo 4,1 anos em maio de 2024, indicador melhor do que o observado no período pré-pandemia.

Acaba de chegar às livrarias o mais novo livro do jornalista Ricardo Lessa, "O Primeiro Golpe do Brasil", uma minuciosa pesquisa em arquivos do século 19 que mostra como o recém-coroado imperador fechou a primeira Assembleia Constituinte do Brasil, perseguiu aliados, prendeu e baniu adversários, censurou a imprensa, cercou-se de conterrâneos despreparados e promoveu escravistas. "As decisões que tomou em seu reinado fazem lembrar uma ditadura", observa o autor.

O deputado Bandeira de Mello vem percorrendo municípios do Rio para fiscalizar a aplicação dos recursos destinados por emendas parlamentares. Já foram visitadas mais de 40 cidades. Bandeira avisou que os municípios que deixarem a desejar na prestação de contas e na execução não serão mais contemplados pelo mandato. O deputado encomendou ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada estudo sobre transparência e eficácia das emendas.

O sistema dos pedágios com cobrança em passagem livre, o free-flow, foi debatido na Câmara dos Deputados. Segundo o deputado Hugo Leal, pedágios automáticos da Rio-Santos, em Paraty, Mangaratiba e Itaguaí, geraram 846 mil multas entre 2023 e 2024 por muitos motoristas desconhecerem o tipo de cobrança ou não saberem como pagar. Proposta é aumentar prazo de pagamento, comunicação prévia do débito e cancelar a multa após quitação.

O grupo Solista Qué Base faz show em Petrópolis, dia 24 de julho; no Sesc Ramos, dia 25; em Madureira, dia 26, e em Copacabana, dia 30, sempre às 19h.



Cris Muñoz lança "Ovelhante e sua história interessante", dia 24 de julho, às 16h15, no 3º Congresso Internacional Sobre Transtorno do Espectro Autista na UFF. Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos.



Chico Fortunato inaugura, no dia 25, a exposição "Construtos" na galeria Patrícia Costa. Shopping Cassino Atlântico. Avenida Atlântica 4240, Copacabana.