O deputado estadual André Corrêa, hoje dedicado a comandar a Comissão da Alerj que trata da dívida do estado, está feliz da vida depois de ver a ministra francesa do Esporte, Amélie Oudéa-Castéra, tomar banho no rio Sena a duas semanas antes do início dos Jogos Olímpicos em Paris. Ele remeteu mensagem para os amigos sobre o assunto. "Esse mergulho da ministra me recordou de dois momentos inusitados da minha trajetória pública. O primeiro, um polêmico mergulho na Baía de Guanabara para mostrar que o local das provas de vela não tinha risco para os velejadores. A Baía não estava despoluída, mas aquele local da vela, na boca da Baía, era naturalmente limpo pela mão de Deus, e não do homem, devido à circulação natural de água. Apanhei muito à época", confessou.

Arquitetos propõem parceria com a prefeitura

Presidente da CAU-RJ, Sydnei Menezes, e prefeito do Rio Eduardo Paes - Divulgação

Em audiência com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RJ), Sydnei Menezes, propôs parceria com a Prefeitura em favor do planejamento urbano e firme combate às construções irregulares. Menezes defendeu o exercício legal da profissão de arquitetura e urbanismo e investimento na Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social para famílias de baixa renda. Moradia segura, mobilidade urbana e acessibilidade foram outros temas em destaque.

"Aliado" de Cunha na Prefeitura do Rio

De forma maldosa tem sido atribuída à influência política do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha a permanência nos quadros da prefeitura, de Marcus Vinicius Medina Costa, ex-presidente do Iplan e ex-secretário da Habitação. Ele foi nomeado no Diário Oficial como gerente de Recursos Humanos da Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. Até o salário de Medina, R$ 9 mil por mês, virou alvo de fofoca.

Comissão de Justiça de vento em popa

Para um projeto tramitar na Câmara do Rio, passa pela Comissão de Justiça e Redação. Foram emitidos 685 pareceres pela constitucionalidade. Segundo o presidente da CCJ, vereador Inaldo Silva, 64 são inconstitucionais por serem competência do Executivo, contra a Constituição ou terem despesas indevidas.

PICADINHO

O musical “Lei Brandão – Na palma da mão” será apresentado, de graça, hoje, às 20h, na Areninha João Bosco, em Vista Alegre, e amanhã, às 19h, na Arena Jovelina Pérola Negra, na Pavuna.



Formado por músicos do Brasil, Argentina e Uruguai, o trio Tango Revirado faz show amanhã, às 11h, no projeto Música no Assyrio, do Theatro Municipal.



A exposição 'Argus', que homenageia os 200 anos da migração alemã no Brasil, segue até 30 de julho na Fábrica Bhering. Rua Orestes, 28, Santo Cristo.