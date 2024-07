Publicado 23/07/2024 05:00

Enquanto pré-candidatos às prefeituras estão de olho na eleição deste ano, o governador Cláudio Castro, o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar e políticos do interior estão de olho em 2026. O Programa Café do Trabalhador, do governo do estado, completa 2 anos na Região Norte/Noroeste e atinge 1 milhão de kits oferecidos a R$ 0,50. É um exemplo de ação que agrada o povo mais sofrido ao mesmo tempo que atrai eleitores. Foram investidos mais de R$ 8,4 milhões no período nas unidades de Campos dos Goytacazes, Santo Antônio de Pádua, Itaocara e Macaé. Ao todo são 46 unidades em 38 municípios. "Temos outros programas, como os Restaurantes do Povo e o RJ Alimenta", afirma o governador Cláudio Castro.

Podemos lança Bruno Lessa em Niterói

Bruno Lessa, candidato à Prefeitura de Niterói pelo Podemos - Rodolfo Gavlak

No lançamento da candidatura de Bruno Lessa à Prefeitura de Niterói foram oficializadas candidaturas de vereadores da coligação "Niterói Pode Mais", formada pelo Podemos, Avante, PMB e PRTB. "O próximo prefeito administrará a cidade no fim do ciclo de arrecadação dos royalties", afirmou Lessa.

PSDB Cidadania lança candidatura de Marcelo Queiroz

O colegiado nacional da Federação PSDB Cidadania optou pelo apoio a pré-candidatura de Marcelo Queiroz, do PP, à Prefeitura do Rio. O Cidadania defendia o apoio à reeleição do atual prefeito, Eduardo Paes. O presidente da Federação, Marconi Perillo, comentou: "Agradeço a todos a forma correta com que cada um colocou suas posições de maneira respeitosa”.

Ex-governadores com salários vitalícios

Ex-governadores de Santa Catarina recebem salários vitalícios: Eduardo Pinho Moreira, Esperidião Amin, Jorge Bornhausen, Leonel Pavan, Paulo Afonso Vieira e Raimundo Colombo. Dois políticos fluminenses chegaram a pensar na ideia de propor o mesmo no Estado do Rio de Janeiro, porém em consultas aos assessores legislativos foram informados que o Supremo Tribunal Federal considerou o pagamento inconstitucional, embora tivesse mantido o direito daqueles que já usufruíram da bondade.

PICADINHO

A 5ª edição do evento gastronômico "Chef por um dia" acontece a partir de hoje no Alba Gastrobar. Rua Martins Ferreira, 60, em Botafogo.



A Orquestra Sinfônica da UFRJ e convidados se apresentarão no concerto “A Viena do jovem Bruckner” no dia 25, às 19h, na Sala Cecília Meireles. Largo da Lapa, 47, Centro.



A turnê "Pais e Filhos, O Legado Continua" reúne os Golden Boys e os filhos, que formam o trio Os Correas, em 26 de julho, às 19h30, no Teatro Rival Petrobras. Rua Álvaro Alvim, 33, Cinelândia.