Publicado 24/07/2024 05:00

Desde 2022, 130 escolas do Rio foram reformadas por R$ 80 milhões. Outras 49 serão entregues até o fim do ano pelo Programa de Manutenção Continuada do Governo do Estado. Para Claudia Costin, especialista em educação, é pouco: "É muito baixo o investimento em educação no Estado. Temos elevada distorção idade/série. Os índices de abandono elevaram de 2021 para 2022. Há escolas sem bibliotecas, salas de leitura e em condições precárias. Na rede estadual, os resultados são inferiores à média nacional. É preciso escola em tempo integral, tornar a profissão de professor atrativa; fazer professores darem aula em uma única escola com contratos de 40 horas. O segundo PIB do país não tem desculpa para não avançar mais em educação".

Brasil registra 3,6 milhões de turistas internacionais

Turistas em um dos cartões portais do Rio, o Cristo Redentor. - Pedro Ivo/Agência O Dia

Dados do Ministério do Turismo, da Embratur e da Polícia Federal mostram que país recebeu 3,6 milhões de turistas internacionais no primeiro semestre de 2024, aumento de 9,7% em relação a 2023 e 1,9% superior a 2019. Expectativa é superar o recorde de 2018, que foi de 6,6 milhões de visitantes. "Chegamos a conquista de 50% de nossa meta de 7 milhões de turistas internacionais visitando o Brasil", comemora o ministro do Turismo, Celso Sabino.

32 milhões de brasileiros sem água potável

Cerca de 32 milhões não acessam água potável e mais de 90 milhões vivem sem coleta de esgoto, segundo Instituto Trata Brasil. No Rio, abastecimento de água ficou 3,59% abaixo do esperado. A coleta de esgoto superou 10,66%. Tratamento de esgoto deixou o Rio com melhor resultado das capitais.

Rioprevidência: recenseamento apenas para pensionistas

O Rioprevidência informa que o recenseamento obrigatório é somente para pensionistas, de acordo com o mês de nascimento. Prazo para aposentados e ativos ainda será divulgado. Para o procedimento é necessário comparecer a uma das 17 agências ou postos do Rioprevidência, mediante agendamento pelo site ww.rj.gov.br/rioprevidencia.

PICADINHO

Hoje, às 10h, será inaugurada a exposição “A Língua que se escreve sobre o mar, Camões 500 anos”, com o ministro de Estado e Negócios Estrangeiros em Portugal, Paulo Rangel. Biblioteca Nacional. Av. Rio Branco, 219, Cinelândia.



Intrépida Trupe e Cavi Borges lançam filme Bambuá no Estação NET Botafogo hoje, às 21h. Depois, o filme ficará disponível gratuitamente no Youtube da companhia.



Entre os dias 25 e 28 de julho, o Oh Là Là! Festival oferece aulas de gastronomia, degustação de vinhos, oficinas de flores e fragrâncias. Shopping Village Mall. Avenida das Américas, 3900, Barra.