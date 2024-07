Publicado 26/07/2024 05:00

As Olimpíadas de Paris colocam o esporte no centro das atenções. Neste embalo surgiu uma notícia boa. O dia 22 de setembro passa a ser considerado o Dia do Paradesporto no Calendário Oficial do Estado do Rio, por iniciativa da deputada Elika Takimoto (PT). A Lei aprovada neste mês pela Alerj e publicada no Diário Oficial homenageia, destaca e valoriza praticantes e atletas com deficiência. E incentiva a formulação de políticas públicas, assim como ações da iniciativa privada na promoção, estímulo e conscientização da população com deficiência. "O paradesporto é uma excelente estratégia para a construção e fortalecimento dos conceitos de inclusão da pessoa com deficiência. Além disso, há inúmeros exemplos de sucesso da modalidade no Estado que merecem ser lembrados e fomentados", comentou Takimoto.

Convenção do MDB agita Nilópolis

Rogério Ribeiro, candidato do MDB à Prefeitura de Nilópolis - Reprodução/Instagram

A família Reis estará em peso em Nilópolis, neste sábado, na disputa de Rogério Ribeiro (MDB) pela candidatura à prefeitura da cidade da Baixada Fluminense. Secretário estadual de Transportes, Washington Reis confirmou presença ao lado dos irmãos Rosenverg e Gutemberg. Além do MDB, integram a federação o PDT, o Solidariedade e o PRD. Rogério Ribeiro é o principal adversário de Abraãozinho David (PL), que vai tentar reeleição.

Palácio Tiradentes bate recorde de visitantes

Além de ser sede da Assembleia Legislativa do Rio, o Palácio Tiradentes, localizado na Avenida Presidente Antônio Carlos, Centro, consagrou-se como importante roteiro cultural nas férias escolares. A visita guiada bateu recorde de visitação em julho, recebendo mais de 2 mil pessoas até o dia 22.

Moraes derruba vínculo trabalhista de franquia

Ministro Alexandre de Moraes, do STF, cassou acórdão da Justiça do Trabalho sobre vínculo trabalhista em franquias. Segundo ele, o sistema de franquia não tem “relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento”.

PICADINHO

Alma Thomas e Renato Piau cantam Luiz Melodia no show "Melodia com Alma" no dia 1º de agosto, às 19h30, no Teatro Rival Petrobras. Rua Álvaro Alvim, 33, Cinelândia.



Amanhã, às 15h, Viviane Viana lançará “Ah, se Graham Bell Falasse”, que ensina crianças sobre uso consciente do celular, na Pequeno Benjamin. Rua Visconde de Pirajá, 519, Ipanema.



O Kinoplex do Shopping Nova Iguaçu promove no último sábado do mês sessões adaptadas para pessoas com espectro autista. Amanhã, será Meu Malvado Favorito 4, às 11h. Av. Abílio Augusto Távora, 1111.