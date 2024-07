Publicado 28/07/2024 05:00

O ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que atualmente atua como advogado, Siro Darlan, tornou-se conhecido por causa da sua trajetória polêmica quando tratava de crimes praticados por menores de idade. Ele agora está de volta como autor do livro "Prisões Brasileiras em 100 Fotos Chocantes". Nesta obra, Siro Darlan explora os limites do humano ao expor o cotidiano dos presídios brasileiros em fotos obtidas nas visitas que fez pessoalmente em seu ofício como juiz auxiliar da Vara de Execução Penal. Segundo ele, "o sistema criminal não tem sido suficiente para conter as ondas de criminalidade e, muitas vezes, corrobora com a manutenção da violência”. São retratos feitos ao longo de décadas de convívio com esta realidade.

Biblioteca Pública de Campo Grande oferece várias atividades

Biblioteca Manuel Ignácio da Silva Alvarenga, na Zona Oeste do Rio - Murillo Mello

Biblioteca Manuel Ignácio da Silva Alvarenga, na Zona Oeste do RioMurillo Mello

Biblioteca Manuel Ignácio da Silva Alvarenga, reinaugurada em junho, oferece aos moradores de Campo Grande várias atividades culturais, como clube de leitura, contação de histórias, palestras, oficinas, exposições e eventos. De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Amaral Costa, 140.

Fórum debate inovações tecnológicas na segurança

No dia 7 de agosto, o Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio e a Associação Comercial e Industrial do Recreio e das Vargens realizam a 21ª edição do Fórum de Segurança. O evento discutirá troca de experiências e monitoramento de tendências relacionadas ao assunto. Encontro reúne autoridades para debater o papel das inovações tecnológicas na área. CDesign Hotel. Avenida Lúcio Costa, 17360, Recreio.

"Cidades Sustentáveis" debate futuro das metrópoles

No dia 31, o Rio sediará o seminário "Cidades Sustentáveis", sobre sustentabilidade urbana, no Clube de Engenharia, Centro. Organizado pela Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas do Rio (ABEA-RJ), o evento discutirá soluções inovadoras e urgentes para o futuro das cidades.

PICADINHO

O LIV promove, de forma gratuita e on-line, o Encontro com Especialista, dia 31/07, às 19h, com a consultora pedagógica Rafaela Paiva, que falará sobre conflitos nas escolas, inclusive o bullying.



“Bibi uma vida em musical” segue temporada até o dia 18 de agosto, no Teatro Carlos Gomes, na Praça Tiradentes. A obra é escrita por Artur Xexéo e Luanna Guimarães e protagonizada pela atriz Amanda Acosta.



Victor Biglione homenageia Tom Jobim no show “Uma Guitarra no Tom”. No dia 2, no Dolores Club, na Lapa, e no dia 3 no Musicorum, em Botafogo. Sempre às 21h.